Acusa exfuncionaria presiones de delegado federal

Chihuahua.- Madga Rubio, extitular del Registro Agrario Nacional, dará mañana una rueda de prensa para abundar más en las presuntas presiones que recibió de Juan Carlos Loera, delegado de programas federales, para dejar ese encargo.

Así lo hará ante medios en punto de las 10:30 e la mañana luego de la polémica generada por su salida, aunque a nombre de Loera, ella nunca fue designada formalmente.

Ella tenía cerca de un mes en ese encargo y ésta semana anunció su salida mediante redes sociales, con señalamientos contra Loera.

"Mi propuesta efectivamente no fue avalada o consultada por la mano divina local del delegado de programas federales, no obstante, en su momento le serví junto con,un equipo impresionante y eficiente de profesionales en el proceso de diagnóstico y entrega recepción, del cual incluimos encomienda y entregamos resultados", publicó ayer.

En este sentido, la Secretaría del Bienestar emitió un comunicado en el que se expuso que Rubio llegó a esa dependencia "en forma que aun se desconoce".

La acusa ademas de haber creado conflictos internos y con usuarios del RAN, "ostentándose como titular de una representación que nunca le fue otorgada de manera oficial, es decir, nunca tuvo nombramiento oficial".

Por tanto, indicó la dependencia qu3 encabeza Loera, "nunca formó parte efectiva de nuestro equipo por las obvias razones de que no pertenecía a la estructura de gobierno federal".