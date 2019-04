Acusa FGE ante Juez a policías de homicidio calificado y abuso de autoridad

Chihuahua, Chih.- Los agentes del Ministerio Público en su acusación ante el Juez de Control, acusaron a los cinco policías preventivos involucrados en la muerte del expolicía estatal Leopoldo Soto, de los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.

Dentro de la causa penal 1207/19, se narró en la Sala Uno, la participación de los cinco policías identificados como José Guadalupe D., David Abraham R., Luis Alberto T, Pedro Roberto C. y Fernando M.

Fue alrededor de las 04:33 horas del pasado jueves, cuando lo subieron a la caja de la pick up de la patrulla 281, mientras lo trasladaban del domicilio de la calle Cuarta número 11103-B a la Comandancia Sur.

Ante la resistencia que oponía la víctima, los agentes Fernando M., Pedro C. y José Guadalupe, habrían sometido y agredido a la víctima en el trayecto, quien al llegar a la Comandancia Sur se encontraba sin vida.

El reporte indica que a las 05:04 horas llegó a esas instalaciones y el personal médico no pudo reanimarlo.