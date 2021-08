Acusa IP ‘torpeza y corrupción’ en el SAT

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Oficina local del Servicio de Administración Tributaria

Chihuahua— Contadores, empresarios y abogados manifestaron ayer su preocupación ante lo que calificaron como “una insostenible torpeza para tramitar y obtener citas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en más de 14 meses, por las prácticas de corrupción como la venta de citas, lo tardado de la respuesta y una sistemática negativa de la devolución de impuestos a favor”.

Lo anterior lo expusieron en rueda de prensa virtual los directivos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Barra Mexicana de Abogados (BMA), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Los problemas para concretar una cita ante el Servicio de Administración Tributaria, la venta de las mismas y la no devolución de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, se presentan en el estado de Chihuahua como en el resto del país, por lo que el Gobierno federal debe poner solución a eso.

Ignacio Manjarrez Ayub miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional y expresidente de la Coparmex en Chihuahua, quien estuvo en la rueda de prensa en la que abogados, contadores y empresarios denunciaron ese tipo de hechos en todo el país, dijo que, en lo particular, tiene más de un mes tratando de sacar una cita en el SAT y no lo logra, y por ello no ha podido renovar su firma electrónica.

Señaló que ahora dicen que si quiere citas, “hay que arreglarse de otra forma”, lo cual es algo muy grave, ya que por un lado el Gobierno federal quiere que las personas físicas y morales paguen impuestos, pero por otro lado no tienen infraestructura o sensibilidad de una página operando para citas.

Manjarrez Ayub indicó que no se tiene cita para acudir a renovar las firmas, sellos, hacer trámites de alta, modificación domiciliaria y otros trámites que exige el SAT y para lo cual se requiere que los reciban en las oficinas.

Planteó que sin firma electrónica, simplemente no se puede hacer facturas y limita celebrar todo negocio.

El empresario miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Coparmex, recalcó que hasta ahora no se ve que la Secretaría de Hacienda realice lo necesario para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.

Criticó que la dependencia federal también evada la devolución de saldos a favor del IVA, lo cual significa para muchas empresas tener un efectivo que le corresponde, pero no puede hacer uso de este.

El SAT no hace ningún favor al devolver ese dinero, en cumplimiento a la ley debe hacer el reembolso de un dinero que no es del gobierno, sino de las empresas y eso detiene las operaciones y el flujo de las empresas.

Ignacio Manjarrez señaló que no se quiere recurrir a los amparos para que el SAT atienda a los contribuyentes, como ya ocurrió en otra entidad federativa, lo cual, además no sería el camino más expedito para lograr la atención de la dependencia federal.

Expusieron durante la rueda de prensa virtual que la pandemia se tradujo en una marcada caída de los ingresos de las empresas y un fuerte descenso en el empleo, de los cuales, ahora medio millón de negocios no se han podido recuperar.

No logran hacer trámites

Reginaldo Esquer Félix, Vicepresidente de Justicia y Asuntos Tributarios Coparmex, presentó los resultados de una encuesta nacional sobre el quehacer del SAT, en la que participaron unas 400 empresas asociadas, y destacó que hay un grave deterioro en el procedimiento para ser atendido en esa instancia federal.

Dijo que a la pregunta de si en lo que va del año se han tenido dificultades para hacer citas con el SAT, el 87 por ciento contestaron que sí.

Al cuestionamiento de cuánto tiempo le ha tomado hacer una cita, el 65 por ciento de los encuestados dijo que más de 30 días; un 19 por ciento refirió que entre 15 y 30 días. Una vez que se logra se agende para determinado numero de días, y de acuerdo con la respuesta de un 78%, se asigna a más de 30 días, indicó.

Las citas se hacen con diferentes propósitos, entre ellas altas, inscripciones de personas físicas y morales, el trámite de firma electrónica, pago de impuestos.

También se preguntó si habían escuchado de actos de corrupción relacionados con la obtención y agilización de citas ante el SAT, y el 64 por ciento contestaron que sí.

La encuesta también arrojó que el 46 por ciento manifestó problemas en la devolución de impuestos a favor, situación que se puede deber a cuestiones materiales, específicamente a los requerimientos de información del SAT, que por el tiempo en que se pide se vuelve imposible responder.

Plantearon que resulta criticable ese punto, porque parecería que la posición es no hacer ese tipo de devoluciones.

Asimismo, un 68 por ciento de los encuestados manifestó que el SAT no le ha devuelto las cantidades solicitadas de impuestos a favor, los cuales puede deberse justo al análisis de la información y también de la posición de la dependencia.

En lo que va del año, cuánto le ha llevado obtener los saldos a favor, se le preguntó a los empresarios, un 32% dijo que de uno a tres meses; un 30% dijo que más de tres meses y un 26% dijo que no le han devuelto nada.

En tanto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), ofreció una serie de alternativas para subsanar estas deficiencias como es crear un espacio digital en la página del SAT en la cual el contribuyente registre su solicitud, a efecto de que la autoridad tenga conocimiento de la misma, lleve control y asignación ordenada de estas.

Con esto se evitará la especulación y se generaría certidumbre y transparencia entre los contribuyentes.

Asimismo, generar la figura de citas virtuales, es decir, en lugar de asistir a las instalaciones, que se realicen a través de una video llamada y que el funcionario atienda al contribuyente a distancia.

mquezada@diarioch.com.mx