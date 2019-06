Acusado de asesinato se niega a juicio abreviado; se dice inocente

Chihuahua.- El Ministerio Público de Fiscalía Centro buscó ofrecer el juicio abreviado a los dos presuntos responsables del asesinato de Carlos Francisco Cano Chávez, director del Colegio Latinoamericano Bilingüe, pero al menos uno de ellos no lo aceptó porque se dice inocente.



Rubén T. M., y César F. S., fueron presentados a una audiencia esta mañana de etapa intermedia, en la que el MP ofreció una sentencia minima si aceptaban responsabilidad, pero uno de ellos dijo que no era responsable y que tenía pruebas de ello.



La audiencia fue diferida para el martes 18 de junio a la una de la tarde.



El MP solicitó una reunión con los imputados para explicarles en que consiste el juicio abreviado, debido a que notaron que había falta de comunicación, y en el caso de César, proporcionara las pruebas que dijo tener sobre su inocencia.



El homicidio del Director del Colegio, se estableció que el posible móvil es la extorsión, toda vez que según el entorno laboral del director, hay declaraciones de varias personas que se enteraron de que la víctima recibió diversas llamadas para exigirle pagos de cuotas presuntamente del grupo delictivo “La Línea”.



Antecedente de investigación:



Tras una serie de investigaciones, los elementos localizaron al nuevo propietario, quien a su vez, dio información para detener al supuesto cómplice, que laboraba en un taller mecánico, donde en días pasados se efectuaron órdenes de cateo y la autoridad aseguró un arma, cartuchos, cargadores y droga. No se precisaron más detalles sobre ese operativo.



El agente del MP añadió que en declaraciones de los detenidos, el actual dueño de la unidad fungió como conductor durante la ejecución, aunque según dijo no sabía lo que su acompañante iba a hacer, mientras que el otro acusado fue quien disparó en contra del director del colegio.