Acusan a Corral de lucrar con desapariciones

Chihuahua.- La activista fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma, acusó a Javier Corral de lucrar políticamente con las desapariciones de personas e incumplir con un acuerdo para desarrollar el proyecto “Siempre Presentes”, cuyo acuerdo para su realización se firmó desde el 30 de marzo de 2017.

“La de la voz firmó con el gobernador del Estado un convenio para desarrollar un proyecto, “Siempre Presentes”. Aquí lo firmamos (Palacio de Gobierno), y por qué no decirlo, yo le creí, generó en mí una esperanza y una sensación de que podíamos hacer un cambio con este gobierno que se dijo derechohumanista, pero todo fue ¡nomás!, para que la firma saliera de manera pública”.

Narró que en diciembre de 2019 recibió un oficio de quien tenía a cargo el programa, a través del cual se le informaba que sería imposible cumplir con el compromiso por falta de recursos.

“Hoy a un día de cumplirse esos cuatro años que hicimos esa firma, yo se lo tengo que decir al gobernador del Estado. Si él supo que no se cumplió o si fue instrucción de él que no se cumpliera, porque me parece que nadie hace nada si el gobernador no lo permite. ¡No cumplió, señor gobernador, no cumplió su palabra!, como tampoco cumplió otras cosas”.

Ledezma dijo que a pocos meses del término de la administración ya ni siquiera hace el intento de que Corral les reciba, y lamentó el poco interés que tuvo el mandatario por un proyecto para evitar la violencia contra las mujeres y las desapariciones de personas.

Cumple 19 años Justicia para Nuestras Hijas

Hoy se cumplen 19 años del hallazgo sin vida de Paloma Angélica Escobar Ledezma, hija de la activista Norma Ledezma. Su desaparición dio pie al surgimiento de la organización Justicia Para Nuestras Hijas.

Ledezma resalto que Chihuahua se encuentra muy lejos de la justicia, porque el Gobierno del Estado se enfoca sólo en la persecución de las personas que Javier Corral quiere meter a la cárcel.

Indicó que hay 3 mil 500 mujeres asesinadas y 4 mil personas desaparecidas en Chihuahua, mientras que a nivel nacional se calcula que son 80 mil personas desaparecidas, que no son buscadas por desinterés de aplicar recursos a los rastreos.

Criticó que en sólo ocho de los 67 municipios la Fiscalía Especial de la Mujer (FEM) tiene presencia, esto, por falta de recursos, ya que la dependencia cuenta con sólo 30 agentes para investigar 4 mil desapariciones.

Acusó que son las mismas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno las que colaboran con las desapariciones y condenó que Corral no haya cumplido su palabra de implementar programas de prevención y de búsqueda de personas desaparecidas.