Acusan a FEM de negar servicio a una menor

El hombre que fue detenido como presunto abusador de perros en una casa que invadía en la colonia Diego Lucero es acusado también de hostigar a una menor de edad quien si bien se animó a interponer una denuncia, no se le tomó declaración en la Fiscalía de la Mujer, aseguraron quienes realizaron su acompañamiento.

Esto debido a que la menor de edad manifestó que el sujeto ha tenido conductas inapropiadas hacia su persona que calificó como hostigamiento y acoso, por lo que al saber de la situación con los animales expresó que se sumaría a la denuncia por el miedo a que esta persona pudiera hacerle algún daño.

Por su parte quienes realizaron el rescate de los canes, dijeron que en la casa donde vivía como invasor encontraron un cuaderno con pruebas sobre el hostigamiento, con el nombre de la afectada.

Ante ello el día de su liberación la niña acudió acompañada por su abuelita, y personas que le brindaron apoyo, a la Fiscalía de la Mujer donde sin embargo no se le tomó la declaración al ser ya de noche pues no se contaba con personal, sólo una persona de guardia, expresaron.

“Ya había ido una niña, una menor que la llevó su abuelita y una amiga. Las hicieron perder mucho tiempo, habían dejado alguien de guardia, que debería estar capacitado, pero no tomó la declaración, no había psicólogo no había nadie. La niña nos dijo que se sentía muy nerviosa, y tenía mucho miedo que lo liberaron. Ese es el miedo de las víctimas porque no confiamos en la autoridad, no sé si habrá violado más niñas, si es acoso, hay unos cuadernos hay pruebas. Ecología fue a limpiar, las paredes estaban llenas de sangre y popó que podrían ser evidencias”, señalaron los denunciantes.

