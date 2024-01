Chihuahua.- Enoel Carrasco Jordán, presidente del Gran Consejo Supremo de la Sierra Tarahumara, denunció que desde la semana anterior funcionarios de Morena se encuentran repartiendo calzado y útiles escolares con los logos de la administración del gobierno estatal de Javier Corral.

Carrasco externó la indignación de que durante la administración corralista estos apoyos no fueron entregados y ahora son personas de Morena quienes llevan los apoyos a distintas comunidades.

El denunciante señaló a una diputada de Morena de Ciudad Juárez de quien dijo no le pudieron proporcionar su nombre las personas a las que les fueron entregados los apoyos, quienes fueron los que le avisaron y denunciaron.

“Andan entregando apoyos escolares en nuestras comunidades nativas indígenas. Tenis con gobierno del estado que trae el logo de Javier Corral y los está entregando Morena, una diputada de Ciudad Juárez. Es molesto porque eso lo debió entregar en su administración y no lo hizo. Yo considero una ilegalidad lo que está haciendo (…) no me supieron decir el nombre de la diputada porque yo llegué después a esa reunión”, expresó.

El presidente del citado Consejo señaló que ya ha interpuesto una denuncia contra el exmandatario por la construcción del gasoducto Topolobampo.

Carrasco acudió a Palacio de Gobierno exhibiendo los tenis que fueron entregados donde se reunió con autoridades para posteriormente acudir a la Fiscalía Anticorrupción a interponer su denuncia.