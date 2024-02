Acusan a jueza de violentar y revictimizar a una mujer

Chihuahua, Chih.- Hidaly Velasco Moreno, denunció a la jueza Nicolasa Concepción Payán Holguín, quien de acuerdo con la víctima; la revictimizó, la violentó e incluso, la amenazó con quitarle a sus hijos.

Según la narrativa de los hechos, el día 04 de junio de 2022 Hidaly acudíó a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), a presentar una denuncia por el delito de violencia familiar en perjuicio de ella y el de sus hijos por su pareja sentimental de ese momento; la denuncia quedó registrada con número de carpeta de investigación 12024/2022.

Tras eso, su agresor le quitó hijos (quienes en ese momento tenían cinco y cuatro años), eso como una forma de represalia.

El acusado se negó a regresarlos por lo que el día 23 de junio de 2022, Velasco Moreno, solicitó ante el Tribunal Especializado en Medidas de Protección del Distrito Judicial Morelos una medida de protección, la cual fue radicada bajo el expediente 1390/2022, por lo que ese mismo día, el juez provisional de dicho Juzgado le concedió la guarda y custodia provisional de sus hijos ordenando de forma urgente la restitución de los mismos.

La situación le fue notificada al presunto agresor ese mismo día y a pesar de tener conocimiento de esta no únicamente no le regresó a sus hijos, sino que presentó una demanda en su contra ante el Juzgado Séptimo de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos donde le solicitó a la jueza Concepción Payán Holguín la guarda y custodia de los niños, esto con la finalidad de sacarlos del Estado y de que ella no los volviera a ver.

Hidaly continuó intentando recuperarlos, sin embargo, el acusado los escondía en hoteles e incluso se los llevó a Santa Isabel con la finalidad de impedir dicha restitución.

El cinco de julio de 2022 la FEM activó el reporte de ausencia o no localización de los niños, mismo que cuenta con el número de carpeta de investigación 14639/2022, en el cual se emitió una alerta amber para dar con su paradero.

“El día 12 de julio de 2022 finalmente pude recuperar a mis hijos esto derivado a la medida de protección que me haba sido otorgada en el Tribunal Especializado en Medidas de Protección, sin embargo, derivada a toda la violencia que mis hijos como la suscrita sufrimos es que estuvimos en un refugio por meses a fin de salvaguardar nuestra integridad”, expresó la víctima.

Además, Hidaly refirió que durante la tramitación de su expediente, la jueza Concepción Payán Holguín en diversas ocasiones la obligó a entrar a solas con su agresor e incluso la amenazó con quitarle a sus hijos.

“Eso lo hizo aprovechándose de que éstas reuniones no se están viodegrabando, por lo que el día 17 de marzo de 2023 la suscrita me vi obligada en llegar a un convenio con mi agresor a pesar de que la jueza tenía conocimiento de la violencia que tanto mis hijos como yo sufrimos, pues en el expediente están las capturas de pantalla que comprueban dicha violencia, un informe médico expedido por el ISSSTE, diversos informes psicológicos realizados a mi hija los cuales refieren la afectación emocional de ésta, la carpeta de investigación”.

El día 14 de agosto de 2023 se llevó a cabo una audiencia de vinculación a proceso en contra del presunto agresor por el delito de violencia familiar en mi perjuicio y en contra de sus hijos bajo el número de causa penal 2100/2022, mediante la cual el juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio señaló la existencia de elementos suficientes de convicción para acreditar el delito de violencia familiar y señaló que había quedado evidente que el acusado en diversos hechos realizó actos abusivos de poder intencionales dirigidos a controlar, intimidar y agredir de forma física y sexual tanto a la suscrita como a sus hijos.

Durante la tramitación del expediente en el Juzgado de la Jueza la contraparte en diversas llamadas telefónicas manifestó tener reuniones privadas con la jueza y la secretaria judicial y en donde supuestamente han acordado con quitarle a sus hijos, llamadas que ella aseguró tener grabadas.

Cabe señalar que, en fecha ocho de septiembre de 2023 la afectada solicitó la suspensión de las convivencias libres para que estas fueran supervisadas ya que desde que se habían estado llevado a cabo de forma libre entre la contraparte y los niños hubo un cambio notable en la conducta de los mismos e incluso omisiones de cuidados.