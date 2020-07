Acusan a secretaria del Trabajo de ignorar contagios en maquiladora

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- El secretario general de Catem, Francisco Salcido aseguró ayer que en Labinal Planta 2 se presentaron siete casos positivos de Covid-19 la semana pasada, y acusó de omisión de verificación de los cuidados de esa operación a la secretaria del Trabajo, Ana Luisa Herrera y de otros departamentos a su cargo. Al respecto, la funcionaria estatal dijo que partir del primero de junio, con el inicio del semáforo epidemiológico en naranja, Inspectores del Trabajo han revisado 559 establecimientos en la entidad y respecto de la planta en cuestión fue visitada junto con autoridades sanitarias a efecto de revisar el correcto seguimiento y/o reporte a casos de sospecha o contagio.

Ana Luis Herrera apuntó que se constató que la empresa cumple con todas las medidas y lineamientos establecidos para la reapertura. La secretaria del Trabajo indicó que, como parte de sus responsabilidades de salvaguardar el bienestar de las personas trabajadoras en Chihuahua, la Inspección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social continúa con las verificaciones a los centros laborales para vigilar el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias ante el Covid-19.

El dirigente estatal de Catem, Francisco Salcido dijo que tiene informes de que entre los trabajadores que dieron positivo a Covid-19 en la Planta 2 de Labinal, están al menos cinco del área de Finanzas, una Jefa de Control de Calidad y una trabajadora de Intendencia. Indicó que las pruebas que se les práctico a los trabajadores se llevaron a cabo en Star Médica.

A decir de los trabajadores, el número de posibles contagios pueden ser mucho más en Labinal, dado que siendo portadores trabajaron aun un tiempo, antes de ser remitidos a su casa.

El dirigente sindical insistió en que no vieron una acción importante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, no así de la Secretaría de Salud que estuvo verificando las áreas, aunque los trabajadores indicaron que no les hicieron las pruebas correspondientes.

Insistió en que hubo omisión por parte de la STPS a cargo de Ana Luis Herrera, la cual no atiende de forma importante el tema de a contingencia y del semáforo epidemiológico.

Consideró que es necesario tener una presencia permanente en los centros manufactureros y abrir una línea no solo de quejas, sino también de dudas donde los trabajadores puedan hacer sus preguntas y se sientan seguros. Francisco Salcido planteó que se están relajando de manera grave las medidas preventivas en los centros laborales, debido a la ausencia de la STPS y prueba de ello son los contagios en Labinal Planta 2.

Señaló que, a decir de los trabajadores, siguen laborando “de manera normal” en Labinal y solo se mandó a los siete compañeros a sus casas, pero no hubo pruebas al menos para la gente que estaba laborando cerca de ellos.

Asimismo, dijo que hay una desinformación delicada para los trabajadores de parte de la autoridad ya que no saben si es correcto que no les hagan pruebas y que se quite e riesgo solo con mandar a los contagiados a sus casas.

Indicó que también hay quejas de plantas como Lear Corp. en donde a decir de los trabajadores en el comedor ya se permite el uso de una mesa a cuatro personas solo separados por hules, ya ni siquiera micas, por mencionar algunas irregularidades.

