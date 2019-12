Acusan a secretaria por perder cita con especialista en el IMSS

Chihuahua.- Un derechohabiente del IMSS denunció a este informativo que por un error de la secretaria perdió su cita con el especialista la cual esperó durante dos meses.

Se trata del señor Hector Piña, de 60 años de edad, quien acudió desde octubre al seguro Social donde le dieron una cita para el día 12 de diciembre a las 14 horas con el doctor Acosta para una infiltración de rodilla, y para su mala suerte fue que el especialista no está en ese horario, comentándole que fue un "error de dedo" por parte de la secretaria que hace la agenda; asimismo la doctora Evangelina le indicó que lo atenderían hoy por la mañana y al asistir al consultorio 19 le comentaron que no puede ser atendido ya que no aparece en las listas de consultas de especialistas.

Cabe señalar que le comentaron que posiblemente le pudieran dar otra cita el año que entra en los meses de enero o febrero; djo que este tipo de problema ya le generó la pérdida de dos días de trabajo ya que él pide permiso para sus citas.

Mencionó que ayer estuvo en el Seguro Morelos desde la 12 del día hasta las 7 de la tarde en espera y hoy también le negaron la atención solo por un error de la persona que hace las citas, por lo tanto pide a los directivos una solución a su problema.

El hombre batalla para caminar, por lo que urge a los directivos para que lo atiendan.