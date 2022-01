Acusan castigos de Klifer a sus trabajadores

Juan Alanís/El Diario

Trabajadores de la recolectora de basura Klifer acusaron a la empresa de maltrato, ya que los obliga a laborar en condiciones inadecuadas, además de que se les adeudan aguinaldo, vacaciones y sueldo atrasados.

Los empleados manifestaron su inconformidad por una “serie de irregularidades como el incumplimiento de pagos y maltrato por parte del jefe”, por lo que continuarán con el paro laboral que iniciaron desde el lunes pasado.

Agregaron que no pueden trabajar en las condiciones en que se encuentran las unidades recolectoras de basura, entre otras afectaciones.

El conflicto entre los trabajadores y la empresa inició desde el lunes pasado cuando los empleados se fueron a la huelga porque se les debía a todos la mitad de su aguinaldo y no les han pagado sus vacaciones.

Por otra parte, señalaron que han tenido que comprar con su dinero aceite quemado barato para los camiones y poder trabajar, ya que no hay en la compañía.

Explicaron que las unidades se descomponen todos los días, no hay herramientas ni refacciones y sólo una persona se encarga de hacer reparaciones; además de que cuando andan en calle no hay apoyo “para nada”.

“Hay dos camiones parados por cuestiones mecánicas, las unidades son viejas. La prensa de uno de ellos se dañó. El dueño nomás no quiere hacer caso. Lo que queremos es que nos pague lo que por ley nos merecemos, es todo.

“Él dice que no hay dinero, que está endeudado, que el Municipio le paga poco y no nos puede pagar todo lo que nos debe”, comentó Diego, uno de los trabajadores que estaba a las afueras de las instalaciones. La ineficiencia de la empresa se ha visto reflejada en la condición de sus trabajadores, quienes en múltiples ocasiones se han manifestado tanto por retraso en pagos, como las condiciones que hasta la fecha, no hay reporte de que hayan cambiado.

A diferencia de los recolectores de basura de Servicios Públicos Municipales (SPM) u otras compañías, los pertenecientes a Lifer del Norte S.A de C.V (Klifer), no cuentan con uniformes, ni guantes para recoger la basura; tienen que comprar ellos mismos el gel antbacterial, cubrebocas y mascarillas, además que en caso de falla mecánica en las unidades, ellos mismos deben reparar para cumplir con las rutas.

Comentaron que de los 12 camiones que hay actualmente, hay dos sin posibilidad de cumplir con las rutas por fallas; incluso se tuvo que descargar la basura en el mismo taller para poder arreglar el sistema de compactación de desperdicios y está a la intemperie.

Comentaron que la compañía, ubicada en calle Novena No. 7903 de la colonia Aeropuerto, a nombre de Eduardo Baca, debe la renta del predio donde están los camiones y hasta ahora no se ha podido pagar, por lo que se les ha informado que la empresa está en riesgo de ir a la quiebra.

“Ellos deben seguros, Infonavit, debe del corralón, 13 mil pesos mensuales. Dicen que casi cien mil pesos. Nos ha venido a decir el dueño que si cierra la empresa, es por nuestra culpa porque el Municipio le rebaja el dinero”.

Les dijeron también que los camiones no se pueden arreglar, porque si los mandan arreglar, no hay sueldo.

“Son unidades viejas, son yonkes que se compraron así y ya vienen dañados. Por dentro están todos descompuestos, se han tenido que hacer mexicanadas para jalar”, comentaron los inconformes, quienes añadieron que la situación de higiene también les afecta porque los baños están cerrados y no les dan nada para la limpieza.

Comentaron que ayer se les pagó a algunos parte de su gratificación anual, pero aún faltan lo demás. La empresa cuenta con 62 empleados entre operadoras, choferes, mecánicos y supervisores.

Ante esta situación, el director de Servicios Públicos Municipales (SPM), Federico Muruato Rocha, reconoció esta situación de la empresa y dijo que para solventar la falta de recolección se destinaron camiones del Ayuntamiento, sin embargo, al doblarse turnos, tardan, por lo que pidió paciencia a los ciudadanos afectados.

Dijo que son más de 20 colonias que corresponde las rutas de Klifer como Rinconadas de la Sierra, Misiones Universidad, Cordilleras, Los Claustros, Los Arroyos, Magisterial Solidaridad, Junta de los Ríos, Lagos, Unidad Karike, Concordia, Robinson, Panorámico, Lince, Reforma, Barrio del Norte, Villa Vieja, Fraccionamiento Gloria, Villa Nueva, CDP, Independencia, Nombre de Dios,

Revolución, Quintas Carolinas, Los Potreros.

El pago mensual por factura difiere de acuerdo al número de rutas y camiones que manejan, es en promedio 43 mil pesos mensuales, que serán descontadas a partir de lunes que comenzó la huelga. A finales del año pasado, los regidores del Ayuntamiento aprobaron el retiro de ocho ruta de recolección de basura que tenía concesionada la compañía debido a la deficiencia del servicio, que ahora se hará cargo el Municipio.

De esta manera, la compañía ha dejado de recibir lo correspondiente a cuatro millones 138 mil pesos anuales por la labor que se les suspenden.

La intención del alcalde, Marco Antonio Bonilla Mendoza, era retirar 10 de las 16 que tienen en uno de los dos contratos con el

Municipio, sin embargo, se quedaron en las ocho mencionadas, que también se hará el descuento correspondiente de lo que se le eroga a la empresa.

Desde el 2017 comenzaron las protestas de los trabajadores al reclamar sus pagos, camiones en mal estado, sin mantenimiento, y falta de atención de los encargados, arreglos a medias y únicamente las sanciones económicas.

El último incidente del año pasado fue un decomiso de uno de sus camiones debido a una falta de pago, sin embargo, no se suspendió la recolección por lo que no hubo retrasos y el servicio se hizo con normalidad.

El contrato con el Municipio data desde el 2012, concesión aprobada por el Cabildo de ese entonces y que finaliza en 2024.