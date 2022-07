Acusan de fraude a la empresa Exclusive Travel

Chihuahua. – La empresa de turismo Exclusive Travel fue señalada por prácticas fraudulentas debido a que cobran paquetes vacacionales de manera anticipada e incumplen con sus compromisos a los clientes.

Así lo expuso Alonso Pando, afectado quien presentó la denuncia número 10 – 2022 – 0016749 por el delito de fraude simple, y quien dentro de la relatoría de los hechos menciona que contrató un paquete desde 2020 y hasta la fecha no ha podido cobrarlo.

Dentro de la narrativa, comenta que al intentar hacer efectiva su compra los boletos de avión se los ofrecen a un precio más alto que el cobran las mismas aerolíneas comerciales y que a pesar de que la empresa a nombre de Gloria Leticia Rodríguez Ortiz le ha ofrecido los destinos de Mazatlán, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cancún y las Vegas, en múltiples ocasiones han interpuesto pretextos para no cumplir, y se niegan a regresar el dinero.

“Después de que incumpliera el gerente en hablarme el 12 de julio de 2022 y se negaran a pasarme su número, finalmente ayer 27 de julio por la noche me habló su gerente Carlos Terrazas, y ya en un tono molesto me dijo que no me podían cumplir con lo acordado… Entonces yo solicité el reembolso de mi dinero ya que me están engañando con lo que me ofrecieron y me comentó que no hacen reembolsos de dinero a nadie y que le hiciera como quisiera”, indicó el afectado.

Detalló que Exclusive Travel se encuentra en el local 2 de Corner Sports de la calle Antonio de Montes, pero que en muy poco tiempo han cambiado de dirección tres veces, pues se encontraban en la Calle del Parque de la Colonia San Felipe, luego en la Antonio de Montes 2106 y después en el domicilio actual.

César Lozano T. / clozano@diarioch.com.mx