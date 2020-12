Acusan malos manejos de los recursos en el Cobach

Juan Alanís / El Diario de Chihuahua / Los trabajadores realizaron una marcha desde las oficinas de la Dirección General hasta la Secretaría de Educación del Estado

Chihuahua— El Sindicato de Trabajadores del Cobach (Colegio de Bachilleres de Chihuahua) solicitará la intervención de la Secretaría de la Función Pública por supuestos malos manejos de los recursos de la institución.

El líder de la organización de empleados, Manuel Hernández, indicó que cada año en el transcurso de los meses la Federación envía a los estados los recursos para el pago de los sueldos y prestaciones del personal de Bachilleres, por lo que para diciembre se tienen los fondos para liquidar el aguinaldo, pero en este 2020 no les fue pagado a tiempo la prestación, por lo que debieron realizar una protesta para presionar a las autoridades.

Ayer, decenas de trabajadores del Colegio de Bachilleres realizaron una marcha desde las oficinas de la Dirección General hasta la Secretaría de Educación del Estado, debido a que las autoridades estatales no cumplieron el compromiso de que fuera pagada la prestación el día 15 de este mes, lo que según el dirigente sindical es lamentable, debido a que se trata de personas que han cumplido con su trabajo y que esperan que les paguen como cada año la prestación.

El contingente permaneció en la protesta, cerrando la circulación por la avenida Teófilo Borunda mientras su dirigente se reunía con el secretario de Eduación, Carlos González. Al salir de encuentro les fue informado a los trabajadores que será este día cuando les paguen el aguinaldo en una primera parte y el 15 de enero la segunda, por lo que se dio por terminada la manifestación.

Hernández indicó que a pesar del acuerdo, seguirán con el proceso para que la Secretaría de la Función Pública intervenga e informe sobre los manejos de los recursos de la institución, ya que esta situación no se había presentado. La directora general del Cobach, Teresa Ortuño, anteriormente indicó que el pago del aguinaldo dependía de que la Federación enviara los fondos suficientes y que los demás pagos se han realizado a tiempo.

También restan compensación a viudas de policías caídos

Por otra parte, viudas de policías caídos también se han visto afectadas por el recorte en el pago del aguinaldo, ya que a la prestación que se les proporcionaba conforme al sueldo de sus parejas, les restaron una compensación, algo que no había ocurrido anteriormente.

Las mujeres además indicaron que este año, incluso las viudas a quienes no se les ha reconocido la compensación como parte del sueldo, recibieron menos pago. “En noviembre de hace un año me pagaron 17 mil pesos y este año, además de que apenas me dieron la compensación, no la incluyeron en el sueldo y me llegaron 13 mil pesos en total”, indicó una de las afectadas.

La situación de las viudas de los policías caídos que buscan que les hagan válidos los pagos de los sueldos completos a los que tienen derecho ha sido complicada, ya que se han encontrado con excesiva burocracia.

