Acusan que Secretaría de Bienestar no es transparente

El diputado federal panista, Salvador Alcántar, denunció opacidad de información por parte de la Secretaría de Bienestar, luego de que solicitara datos precisos sobre el alcance y logros del programa federal Sembrando Vida en Chihuahua, y le fueran negados.

El también líder de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), calificó de grave la negativa, pues los 25 mil beneficiarios de Sembrando Vida representan mil 800 millones de pesos anuales, un presupuesto superior al 120 por ciento en comparación al de la Secretaría de Desarrollo Rural estatal.

“Yo hice una solicitud y me pidieron por transparencia 8 días hábiles más darme la información, me respondieron el viernes pasado, pero me mandaron una liga (de Internet) para verla, pero resulta que el sistema de la página está en mantenimiento”

Detalló que en la solicitud pidió el padrón de beneficiarios, el impacto económico que tiene el programa en la población y una georreferencia sobre la aplicación de los recursos. Mencionó que esta información también la pidió con anterioridad a Teresita de Jesús Ruiz Anchondo, coordinadora territorial de Sembrando Vida en Chihuahua y Sonora, pero no ha tenido una respuesta positiva hasta el momento.

Criticó que a pesar de la sequía, ya desmontaron 75 mil hectáreas de bosque para sembrar especies que no corresponden a las características necesarias y supervivencia de la planta en Chihuahua, y menos con una sequía prolongada, porque son reforestaciones que apelan al riego de temporal, si es que los sembraron.

“Es una opacidad total, la información la están ocultando, pero vamos a estar peleando y seguiremos insistiendo para recibir los datos que hemos estado pidiendo y nos ocuparemos en ver de qué manera podemos actuar, legalmente”, concluyó.