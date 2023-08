Adolecen libros de 107 errores pedagógicos

Primera de dos partes

(Introducción y parte ideológica)

Un estudio elaborado por docentes, al que El Diario tuvo acceso, arrojó la existencia de 151 observaciones de naturaleza pedagógica e ideológica en los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal.

Con base en los comentarios y observaciones plasmados por los docentes en el estudio base, existe la posibilidad de que exista discriminación –actividades tecnológicas no posibles para escuelas rurales– (27), violación a normas jurídicas vigentes –toma de fotografías y videos sin consentimiento de padres o madres de familia– (4), riesgos a la integridad física de los menores –por el uso de un cúter en clase– (1) y utilización de conocimiento no científico –uso del mito y la leyenda– (2).

El análisis a dicho estudio arrojó que 107 de las observaciones tienen carácter pedagógico y 44 tienen una naturaleza ideológica.

Los libros de texto de cuarto grado de primaria tienen dos observaciones de ideología política; los de primero, nueve; los de segundo ocho, tercero, 10, los de quinto ocho, y sexto grado tiene siete.

En cuanto a las observaciones en materia pedagógica, El Diario contabilizó cinco en el Cuarto grado, 31 en el Primero, 27 en el Quinto igual que en Segundo, 10 en Sexto, y siete en Tercero.

En total, son los libros de texto del primer grado escolar los que tienen la mayor cantidad de observaciones, con 40; seguidos de quinto y segundo grado, con 35; sexto y tercero, con 17 cada uno y cuarto grado, con siete. De las observaciones realizadas a los libros de texto, 127 están particularizadas con número de página; el resto, 24, son de naturaleza general. Las observaciones de contenido ideológico son concretas en número de 40 y sólo cuatro son genéricas; las de contenido pedagógico, 20 son generales y 87 son concretas e identificadas.

El libro que mayores observaciones tiene es Proyectos Comunitarios de Primer grado, con 25; enseguida está el libro de Proyectos escolares con 15, también de Primer grado; luego el libro Proyectos de Aula de Segundo grado, con 14 observaciones; le sigue Múltiples lenguajes de Quinto grado con 13 y el Libro Sin Recetas -de uso docente-, con 10.

Son 44 las observaciones de carácter ideológico a los libros

Dentro de las observaciones generales de naturaleza ideológica que los docentes responsables del estudio plasman en el mismo, se encuentra el uso reiterativo del “carácter comunitario de los niños”, en el libro Proyectos de Aula de Quinto grado.

“Frase utilizada reiteradamente en los diversos proyectos: ‘Sin olvidar que eres parte de una comunidad’. Incluir esta frase en las actividades crea una apariencia de partir de la participación de los estudiantes, esto ya lo hacen los docentes en las acciones que ponen en marcha y con los diversos temas que lo requieren”, señala el documento.

Critican los maestros que en el libro Proyectos Comunitarios de Quinto grado, “que a lo largo de todo el libro aparecen en los párrafos la palabra todxs, para referirse a todos y/o todas, como parte del lenguaje inclusivo quiero pensar, sin embargo, esta situación que resulta confusa”.

En otra observación en el libro Múltiples Lenguajes de Quinto grado, se señala que “existe una agenda muy evidente de la inclusión y de género, pero no evidencia la nula atención por parte del gobierno en turno a las problemáticas que presentan estos grupos sociales, un ejemplo es la lectura La Marcha de las Jacarandas Sexto grado, otro sería el de La Comida es un Regalo y Aferrados a la Vida abordan el fenómeno de la migración donde el gobierno no se está asumiendo ningún compromiso, no se toca el tema de la migración, la inseguridad, la falta de alimentos, de medicamentos, y un sinfín de necesidades que presenta nuestro país”.

Otro señalamiento, al libro Proyectos escolares de Sexto grado, en el que “se concibe el asambleísmo como expresión del derecho a la participación, pero llevándolo a un extremo, dejando entrever que de ahí a la policía comunitaria sólo hay un paso”.

Las observaciones particulares, con libro y número de página, son aún más contundentes.

La expresión “Violencia es patada, paz es abrazo” (página 62), es señalada porque tiene definiciones muy abstractas de lo que significan violencia y paz. El lema del gobierno federal es “Abrazos, no balazos”.

En el libro de Primer grado Proyectos Comunitarios, los señalamientos tienen que ver con el texto de presentación, en el cual se incorpora la cita bíblica “No sólo de pan vive el hombre”, que a decir de los docentes puede confundir a los estudiantes.

Cuestionan también que se diga que alguien es asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor: “El mensaje para niños y niñas de entre 6 y 7 años es agresivo, partiendo esa premisa donde quienes deseen un mundo mejor puede ser dañado”.

Otra observación es que en el cuerpo del texto se diga que el autor creía en los libros, ¿Tú aún crees en ellos? Para los docentes dicha pregunta es tendenciosa, “orienta a que los niños y las niñas se defiendan previo a cualquier situación”.

En dicha presentación del libro en mención se le dice a los estudiantes que “ahora te toca a ti recibir el fruto de esa lucha”, como “si fuera la primera vez que se dan libros de texto gratuito”.

En la página 10 del mismo libro, Proyectos Comunitarios de Primer año, en la actividad ¿Juntos Resolvemos los Problemas?, hacen la observación los docentes que “proponen trabajo en equipo para detectar problemas. Se trabaja la idea de que las masas son las que definen las problemáticas, con ello se corre el riesgo de abolir la individualidad al sugerir que solamente en colectivo se logra el análisis”. En ese mismo apartado, página 17, se critica que “no considera la salud como prioridad en la solicitud a las autoridades. Se trabaja la idea de la necesidad de los espacios y no se prioriza la salud, además de que deja la responsabilidad total a las autoridades”.

En Un libro Sin Recetas, texto guía de los maestros frente al aula, correspondiente al Segundo grado, páginas 10 a la 24, observan que “la introducción al texto es un recuento de la insurgencia magisterial a través de espacios geográficos y temporales que han marcado la historia mexicana. Se menciona a personajes como Lucio Cabañas y Diego Lucero; se habla de momentos como el Movimiento del 68 y la asunción del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional; se menciona las relaciones que México ha tenido con naciones comunistas, la toma de armas de las juventudes rebeldes”.

“Lo delicado de la situación -apunta el análisis- es la voz que se emplea para discurrir en torno a una narrativa a todas luces maniquea, ensalzando las disidencias juveniles y de manera particular las magisteriales y entremezclándolas con momentos de la historia que dejaron a su paso comunidades desplazadas, muertos inocentes, incontables pérdidas materiales”.

“Es temeraria la voz narrativa con la que se argumenta a favor de movimientos armados, ensalzando periodos o momentos en donde el fuego y la cerrazón fueron los ingredientes principales. Esa es la Introducción que el libro presenta, el preámbulo a una narrativa que revictimiza y se arroga las vidas perdidas, abanderando causas sociales desde la filosofía del que no está a favor, está en contra”.

De las páginas 25 a la 26, del libro en cuestión, se critica que “se sigue alimentando la narrativa de la disidencia y los movimientos sociales de protesta. El Normalismo ha estado encasillado durante décadas como bastión de la insurrección; el punto álgido de este carácter se dio con la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, que los convirtió en mártires del Normalismo y que este documento enlista nombre por nombre dentro de esta narrativa de revictimización”.

En la página 30 del mismo texto, la polémica es por la presentación del tema de la Conquista Española. “La conquista significó una catástrofe histórica, social, cultural, demográfica y religiosa para los pueblos originarios mesoamericanos que vieron cómo su cultura, su religión y sus costumbres eran destruidas. En su lugar se imponía un nuevo orden social, otros gobernantes y renovados tributos, así como una religión única: la católica, y una lengua”.

“Bajo la misma narrativa de la revictimización, este párrafo se encuentra plagado de una falsa empatía anacrónica. La historia se construye desde el presente; durante generaciones la línea discursiva del sometimiento y las oscuridades de la conquista fue la que vertebró la enseñanza de la historia de México; se llegó a transitar hacia una enseñanza que buscara la imparcialidad (lo más cercano a ella) en donde los estudiantes construyeran sus propias conclusiones, y en la medida de lo posible dejar fuera el sesgo personal de los enseñantes de la historia”, critican los docentes.

De Tercero de primaria, en Un libro Sin Recetas, se cuestiona la doctrina izquierdista en las páginas 7-8, 22-23, 25, 26, 27, 31, 32, 40-41, 48-49, 84-86, y 200-207, en relación con la presentación de una educación “como un acto político sustentado en el enfoque de Paulo Freire y que caracteriza a la práctica con una definición y opción política sin posibilidad de ser neutros; ensalzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; planteamiento contra el SNTE; programa analítico como reconocimiento a los marginados y ocupan un papel preponderante; sustento de programa analítico a partir de movimientos sociales de izquierda; fundamento de transformación social y perspectiva de género, con maestras, maestros y “maestres”.

En sexto grado, en el libro Nuestros Saberes, páginas 277, 286-287, se habla de la “reforma art. 3 constitucional promoviendo educación socialista. Se le dice claramente al alumno acerca del gran papel que ha jugado la izquierda en la defensa de los derechos del pueblo, peleando contra la corrupción de los gobiernos y los políticos que se extraviaron y abandono (sic) los ideales revolucionarios”.