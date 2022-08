'Adolescente acusada de homicidio debe ser valorada por la FEM'

Chihuahua.- “Este delito, no puede ser juzgado por otro espacio que no sea la Fiscalía Especializada de la Mujer, por que se supone que la FEM, tiene a las personas expertas que deberían estar haciendo esta valoración que es necesaria en el caso; esto no puede ser tratado como un homicidio simple, no puede ser tratado sin una perspectiva que no incluya a la víctima, la edad de ella y el contexto de la relación que se tenía con ese sujeto”, expresó Mariela Castro Flores, analista política.

El pasado lunes primero de agosto, una adolescente de 14 años, fue detenida en flagrancia, luego de atacar con un cuchillo a José Luis S.V., de 37 años, con quien sostenía una discusión. Los hechos, ocurrieron dentro de un domicilio de la colonia Solidaridad en Hidalgo del Parral, y de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, quien actualmente lleva el caso; la adolescente, le causó una herida con un cuchillo, misma que le provocó la muerte por un choque hipovolémico.

El órgano jurisdiccional que atendió la Causa Penal, calificó de legal la detención de la acusada, imponiéndole la medida cautelar de internamiento en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI) número 1 de la ciudad de Chihuahua.

En este sentido, la activista Mariela Castro, señaló que, la responsabilidad no está en la adolescente, esto debido a que, el Código Penal establece que, esta situación, en realidad se trata de una violación, debido a la edad tan desproporcionada.

“Ella, estaba siendo víctima de un delito en el cual, incluso con un acompañamiento jurídico que se haga con perspectiva de género pudiera determinarse que, pues la reacción o el comportamiento que la adolescente tuvo en el momento, fue en legítima defensa”, expresó la analista política.

Además, refirió que, es necesario que la autoridad juzgue con perspectiva de género para que se comprenda cuál fue el contexto de la víctima y no sólo con perspectiva de género, si no también con perspectiva de infancias y adolescencias.

Según trascendió, la adolescente, tenía una relación con el hoy occiso, sin embargo, de acuerdo con Mariela, hay una desproporción.

“Sin duda, hay una desproporción en términos de herramientas necesaria como para establecer una relación; ahí había un desmedido ejercicio de poder, porque ella en tanto es una adolescente que estaba con un adulto. Ellos tenían algo que puede suponerse una relación; pero ahí lo que había era una relación abusiva y de violencia que, era, además, ilegal en términos de la ley”.

Así mismo, dijo que, cualquier acción que la justicia este tomando, debería ser únicamente para el deslinde de responsabilidades y para darle todas las medidas precautorias a ella, como, por ejemplo, llevando su proceso en libertad y que sea declarada libre, una vez habiendo valorado los términos que decidieron el contexto que la llevaron a tener una respuesta en el actuar que derivó en la muerte de este sujeto.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, más de 2 mil niñas y adolescentes, de 0 a 14 años, han sido víctimas de abuso sexual y otras 587 menores de 0 a 11 años, han sufrido alguna violación.

La audiencia de vinculación o no a proceso penal, será el próximo lunes 08 de agosto.