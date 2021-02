'Adoptar animales como mascotas contribuye a disminuir jaurías'

Tomada de Colitas Felices / Perritos en adopción

Chihuahua.- El adoptar animales como mascotas es una forma de contribuir a que haya menos perros sueltos en la calle que sean víctimas del clima, atropellos o de abusos por parte de personas inconscientes, así como evitar que haya jaurías que sean un peligro para la gente, comentó el presidente de la Comisión de Ecología en el Ayuntamiento de Chihuahua, Juan Pablo Ríos Prieto.

En días pasados, se han reportado razas de perros en espacios públicos como parques que han atacado a otras mascotas cuando los llevan a pasear, incluso en colonias periféricas han mordido a adultos mayores y hasta niños, pero esto también se da por un abandono por parte de los dueños, descuidos, desinterés, así como no llevar a esterilizar incluso con las campañas gratuitas.

Adoptar una mascota como perro y gato es una acción noble y mucho más beneficiosa porque se le da un hogar a un ser vivo que por diferentes cuestiones ha sufrido.

Reiteró que a través de redes sociales, hay varios grupos dedicados a rescatar perros de la calle y que los promueven para encontrarles hogar, además han pedido a la gente que acuda al Centro Antirrábico para adoptar a varios cachorritos que están a la espera de tener una familia, además que es urgente, ya que generalmente solamente duran cinco días antes de que los duerman.

“Nosotros siempre hemos estado en contra de la venta y copra de animales. El adoptar siempre será lo mejor. Hay que recordar que muchos no tienen hogar, no hay que ser insensibles en este tema. Por eso llamamos a la adopción. Que no sólo es por el bien de los animalitos, sino también de las personas”, comentó el regidor representante del Partido Verde Ecologista de México (PEVM).

Además, recordó que está prohibida la venta, rifa u obsequio de mascotas en la vía pública o en instalaciones destinadas al uso habitacional u otros espacios, tales como escuelas, mercados, tianguis, ferias o cualquier otro sitio que no cumpla con los requisitos de la reciente modificación a la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua.

Es por ello que hizo un llamado la conciencia ciudadana, también denunciar cualquier maltrato animal o este tipo de actividades que son ilegales.

Aunado a este tema y con la intención de que los propietarios de mascotas estén enterados acerca de los cuidados que deben de tener al sacar a pasear sus animales domésticos, mencionó el exhorto que ha hecho la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) a tomar en cuenta algunas obligaciones que se deben cumplir, entre ellas colocarles correa y bozal para evitar agresiones a personas.