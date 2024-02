Adorable fantasma bailó conmigo

Guachochi- Apenas podía creerlo. Mi amor de la secundaria, mi adorada y lejana Patricia Reyes, la inalcanzable Patricia, estaba ahí adelante de mi camioneta, pidiéndome aventón. Por supuesto que me paré. Venía llegando yo al pueblo acompañado de dos de mis paisanos de acá mismo con los que compartía la renta y los gastos allá en la capital, donde estudiábamos.

"¡Mira, es la Pati!", hizo notar Gerardo, como si los demás fuéramos ciegos. "¡Claro que es la Pati! Mira, sigue igual de bonita". Veníamos a las fiestas del pueblo, y no se nos hizo raro ver a la muchacha en la orilla de la carretera, porque su comunidad estaba aquí mismo, y la gente que se cansa de esperar el camión, usa mucho pedir el "raite".

"Súbete, preciosa, ¿vas al baile?".

Sí iba al baile, dijo, y me pidió que la llevara a la plaza, donde iba a estar esperando mientras llegaba la hora. Yo me fijé en que la pobre no llevaba un vestido adecuado para la ocasión, y me ofrecí para interceder con mi hermana para que le ayudara a prepararse. Ellas no se conocían, porque mi hermana es menor que yo, pero eran más o menos de la misma talla, y entonces me desaparecí y las dejé escogiendo vestidos, en lo que yo me bañaba y me cambiaba en mi cuarto.

Ya aderezados para la fiesta, salimos los tres.

Todos quedaron impresionados. Ese vestido rojo resaltaba su figura, la belleza de sus rasgos, la aureola brillante que la acompañaba y que nos transmitía alegría a los que la rodeábamos.

Ella quiso bailar conmigo y no le apeteció cambiar de compañero. Yo me sentía volar entre sus brazos y me sumergí en el dulce abrazo y en el ritmo del baile. Pasaron así tres, cuatro, cinco horas, hasta que se hizo tan tarde, que ella me pidió que la llevara a su casa.

Fuimos al caserío donde vivía. Al llegar, ella me pidió que le dejara en la carretera, no fuera que la regañaran al verla llegar en mi compañía.

Al día siguiente, en cuanto me pude zafar de los compromisos que me imponía mi madre cada vez que volvía al pueblo, como el desayuno con toda la tribu, ir a misa y pasar a la nevería a comprar paletas para toda la chamaquiza, me fui a la comunidad donde vivía Pati.

"Señora, ¿está Pati?" -Le pregunté a su madre, quien salió cuando toqué la campanita. En ese momento no supe por qué, pero noté que a la señora que se le descompuso el semblante. Tomó un aspecto de sorpresa, de miedo... y de tristeza.

Al fin, cuando pudo hablar, me dijo: "Usted está equivocado, joven, y busca a Cuquis".

"No, busco a Pati. ¿Qué? ¿no está? ¿a qué hora vuelvo?".

"Usted no la ha visto, ¿verdad?".

Yo dudé un poco porque la fueran a regañar, pero no pude mentir: "Estuve con ella en el baile de anoche y la vine a traer... yo bailé con ella".

Sin saber qué responderme, la señora permanecía en silencio, hasta que se deshizo en llanto, y me dijo: "No, joven, no bromee conmigo, y menos porque mi hija está muerta desde hace tres años, ¿qué gana usted con mentirme?”.

Yo, incrédulo, insistí en que había bailado con ella toda la noche.

"Sí, joven, a ella le gustaba tanto el baile, pero por eso murió, porque esperaba en la carretera a que pasara el camión o que pasara un conocido para que la llevara a una fiesta, pero la atropellaron, nunca supimos quién fue".

Yo estaba en shock, y la señora, al verme así, me agarró de la mano y me llevó al panteón del ranchito. Ahí, en una tumba llena de flores frescas, vi su nombre escrito en madera, y ahí, cuidadosamente doblado, estaba el hermoso vestido de fiesta rojo que le había prestado mi hermana.