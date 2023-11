Advierte alcalde a menores que sí pueden ser detenidos

Juan Carlos Núñez/El Diario

Chihuahua, Chih.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, advirtió a los menores, así como a sus padres y /o tutores, que en caso de estar en alguna fiesta ilegal donde ingieran bebidas alcohólicas, podrán ser detenidos para resguardarlos hasta que vayan por ellos.

Esto, a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales, donde agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reventaron una celebración tipo “rave” en una granja, donde se encontraban más de 300 personas menores de 18 años y por resistirse, se tuvo que hacer uso de fuerza.

“En Chihuahua se respeta la ley; aquí no es la tierra de abrazos y no balazos, nosotros reformamos el código municipal, para que puedan ser asegurados los menores y los padres tengan que ir por ellos. Además, también a ellos se les aplica la sanción. No podemos permitir que los niños y adolescentes estén en este tipo de fiestas consumiendo alcohol, tabaco o drogas”, mencionó el alcalde.

En este mismo tema, dijo que se revisan los videos en redes y de las cámaras de solapa para verificar si el agente municipal actuó debidamente y en caso de encontrar un abuso de autoridad, se procederá con justicia y se sancionará.