Advierte Index interés económico en boicot a puente

Chihuahua, Chih.- El presidente de Index, Román Rivas Hong, advirtió intereses económicos de agentes aduanales y transportistas de Juárez detrás de la campaña para evitar el cruce de mercancías por el puente fronterizo Guadalupe-portillo que el pasado lunes inició operaciones formales.

El representante de la industria manufacturera de exportación en la ciudad señaló que este boicot ha hecho mucho daño por el hecho de que el sector gestionó los recursos para que operara el puente y se tenían varias empresas de Chihuahua listas para cruzar.

No obstante, dijo, la campaña que se ha lanzado a través de grupos Whatsapp que llaman a no cruzar por el puente internacional Guadalupetornillo por hechos violentos en el libramiento, ha generado temor en las empresas de Chihuahua, por lo que han optado por no utilizar esta semana el nuevo cruce.

“Es un boicot muy organizado que está haciendo gente de Ciudad Juárez para que no se utilice el cruce, obviamente porque no conviene a sus fuertes intereses económicos”, subrayó.

Por eso, dijo, se busca darle confianza nuevamente a las empresas, sobre todo a las establecidas en Chihuahua, de que pueden utilizar el cruce y no van a tener ningún tipo de problema, sobre todo porque se le dio al sector un horario privilegiado de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

“Esperemos que la situación se pueda revertir la próxima semana; se van a seguir haciendo gestiones con transportistas en los que confiamos, que no nos están echando mala vibra ni mala energía ni están tratando de sabotearnos, para volver a convencer primero a las empresas y que después éstas activen a sus propios transportistas para empezar a utilizar el cruce”, expuso.

La intención era tener en la primera semana de operaciones del puente fronterizo Guadalupetornillo por lo menos 50 cruces y tratar de alcanzar unos 300 ó 400 en el mes, sin embargo, la semana prácticamente se fue en blanco, lamentó Rivas Hong.

Lamentó el Presidente de Index Chihuahua que no se aproveche el nuevo cruce que cuenta con una infraestructura de primer nivel y las empresas prefieran perder 8 horas para cruzar por otro puente que hacer en 10 minutos por el nuevo cruce.