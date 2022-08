Advierten a no ingresar al Sacramento por lluvias

Chihuahua.- El coordinador de Protección Civil Municipal de Chihuahua, Iván Rivera Macías, hizo un llamado a la población a extremar precauciones ante el temporal de lluvias que se pronostica durante toda la semana y afecta vialidades de la ciudad, hay riesgo en las orillas de los ríos y arroyos como es el caso del Sacramento, donde es usual que ingrese la gente para convivir o hacer día de campo, pero el cauce podría convertirse en un peligro.

Informó que estas lluvias serán generadas a causa de un monzón mexicano que entra por un canal de baja presión a través del Golfo de México y el Océano Pacífico, lo que provocará fuertes lluvias y chubascos acompañados de tormentas eléctricas.

Mencionó que están en coordinación con otras corporaciones como Bomberos, Seguridad Pública Municipal y Estatal, así como Protección Civil del Estado para atender eventualidades, no obstante las recomendaciones y prevenir siempre será más vital.

destacó que es importante cuidarse de los ríos y/o arroyos, cuyos cauces pueden elevarse, situación que presenta un peligro para los ciudadanos; a lo cual pidió que, ante cualquier emergencia se comuniquen de inmediato a la línea 9-1-1 o a través de la aplicación Marca el Cambio.

Entre las recomendaciones, son manejar a velocidad moderada y con las luces encendidas, ser cortés con otros vehículos y los de emergencia, no transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detenerse y esperar a que baje el nivel, es lo más seguro.

Para peatones, permanecer en un lugar seguro mientras concluye la lluvia. No salir si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte. No cruzar arroyos o corrientes fuertes. No realizar días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua. También evitar pararse cerca de árboles, postes de luz, antenas o cualquier otra cosa que pueda atraer rayos.

En la casas, no dejar objetos que puedan volarse a los techos, balcones o terrazas. Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües. Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

jnunez@diarioch.com.mx