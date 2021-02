Advierten posible retroceso en el semáforo ante contagios

Chihuahua.- El reporte ofrecido por el director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud, Arturo Valenzuela Zorrilla informó que los contagios por coronavirus en la entidad se incrementaron en 247 casos en las últimas 24 horas, “lo cual no es una buena noticia”, dijo.

En el caso de la ciudad de Chihuahua los fallecimientos acumulados pasaron de mil 225 a mil 232 víctimas, es decir, se presentaron siete nueve casos.

En el caso de Ciudad Juárez, los muertos por el Sars-Cov-2 pasaron de 2 mil 632 a 2 mil 652, con 20 nuevos reportes.

A nivel estatal, los fallecimientos acumulados pasaron de 5 mil 111 a 5 mil 169 víctimas; mientras que las cifras de contagios en los 67 municipios aumentaron de 53 mil 687 a 53 mil 934 positivos.

En la explicación, el doctor Arturo Valenzuela señaló que “han subido notablemente los contagios. Ayer dábamos el reporte de más de 200 contagiados, hoy son 247 casos, y no es una buena noticia, por lo que empezamos a sonar una alarma y para no regresar a medidas más drásticas no debemos relajarnos en nuestra conducta o decisiones y que no haya reuniones”, expresó.

El funcionario enfatizó que de no cambiar esta tendencia y no romper las cadenas de contagio, “Chihuahua podría avanzar incluso del amarillo al naranja”, advirtió.