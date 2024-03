Advierten sobre enfermedades cardiovasculares en esta temporada

Chihuahua, Chih.- El Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (Impas) emite recomendaciones para prevenir enfermedades cardiovasculares en la población.

Las enfermedades cardiovasculares pueden afectar a personas de todas las edades, con o sin algún antecedente genético. No obstante, es importante entender e identificar los factores de riesgo que favorecen al desarrollo de estas enfermedades para poder prevenirlas, o bien, darles un diagnóstico oportuno. Entre los principales factores de riesgo asociados, se encuentran:

1.- Hipertensión arterial: La hipertensión arterial aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón, un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular.

2.- Colesterol elevado: Altos niveles de colesterol pueden acumularse en las arterias, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas. Una dieta balanceada es fundamental para mantener este factor regulado.

3.- Tabaquismo: El efecto del humo en los vasos sanguíneos aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular.

4.- Diabetes: Los cuidados adecuados para el control de la diabetes pueden prevenir complicaciones cardíacas.

5.- Estilo de vida sedentario: La actividad física regular contribuye a mantener un corazón sano.

Ante esto, el Impas pone a disposición de la población los servicios de su clínica metabólica “Mi Familia en Balance”, los cuales incluyen la consulta nutricional, enfermería, consulta médica, rehabilitación cardiaca, área de aptitud física, consulta psicológica, y área de trabajo social.

Estos servicios tienen el objetivo de trabajar de manera integral con los usuarios para que puedan adoptar hábitos y costumbres que les permitan llegar a una calidad de vida más sana.

La clínica se ubica en la avenida Independencia número 2013, en la Zona Centro de la ciudad, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las y los interesados podrán agendar su cita llamando al 072 en las extensiones 2259, 2260 y 2261 en un horario de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y los viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m, o bien, acudiendo directo a las instalaciones de la clínica.