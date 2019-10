Afecta al comercio abandono del proyecto de estacionamiento en el Centro

Chihuahua.- El abandono en que está el proyecto del estacionamiento del centro, el cual ya es conocido como “la alberca”, ha generado un impacto negativo en el objetivo de impulsar el crecimiento de la zona centro de la ciudad.

Joan Sarroca, presidente de Cocentro, expuso que el proyecto se pensó como una solución al problema de la falta de cajones para los automóviles, pero con el paso de los años no se ha dado una certeza de que se vaya a realizar.

El líder de los comerciantes comentó que el centro de la ciudad desde hace años ha tenido el problema de la falta de cajones para los autos, por lo que se pensó que finalmente se le daría una solución con el nuevo estacionamiento, pero a casi cinco años, el proyecto está olvidado y no hay seguridad de que se vaya a realizar.

Destacó que los comercios del centro tienen la desventaja contra las plazas comerciales con áreas para dejar los vehículos, ya que los compradores no quieren caminar y en Chihuahua la planeación de la ciudad no es apta para usar el vehículo, por lo que acudir en transporte público tampoco no es una opción para muchas personas.

Añadió que han sostenido reuniones con funcionarios estatales para saber si hay seguridad de que se le dará seguimiento, pero a la fecha no existen esas condiciones.

El líder de los comerciantes agregó que están a la espera de que también se hagan mejoras en la Plaza de las Fuentes Danzantes, debido a que en tres años ni se han retirado ni se han cambiado por otro atractivo para el centro.

Mientras que el estacionamiento sigue en el abandono, algunos espacios son utilizados por indigentes para dormir, además de que es un punto en el que se acumula la basura.

[email protected]