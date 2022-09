Afectaciones son por 151 mdp en 2da megaaudiencia

Chihuahua, Chih.- En el juicio penal que da inicio con la próxima megaaudiencia en contra de Aras Investment Business Group, un total de 400 personas defraudadas buscarán la recuperación de un daño patrimonial calculado en 151 millones de pesos. Ese monto se compone de 144 millones 100 mil 799.58 pesos y 335 mil 801.62 dólares, daños y perjuicios cometidos por directivos de la empresa a quienes se acusa por los delitos de asociación delictuosa y fraude.

El fiscal Zona Centro, Francisco Martínez, confirmó que el Ministerio Público solicitó audiencia al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la cual quedó agendada para el 10 de octubre. Con esto ya son 224 millones 478 mil pesos y 584 mil 780 dólares (aproximadamente 235 mdp) los que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha contabilizado hasta el momento como el detrimento provocado a 715 víctimas que invirtieron recursos en la empresa con el propósito de obtener altos rendimientos.

Los imputados dentro de esta causa penal son diana Ivonne C. P., Óscar Gonzalo H. M., y Sergio Armando G. C., los tres socios fundadores de Aras que hacia abril de 2021 ya no aparecían como accionistas de la empresa.

En abril del presente año, el juez Humberto Chávez Allende les dicto auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 720/2022 por los mismos delitos, en perjuicio de 15 personas por un monto de 14 millones 797 mil 250 pesos y cinco mil dólares.

Luego, el 9 de agosto, la jueza Abigail Sosa Rivera los vinculó a proceso en la diversa causa penal 2180/22, en perjuicio de 300 víctimas a las que se les causó un daño de 65 millones 580 mil pesos y 243 mil 979 dólares.

El monto total de daños generados por Aras al patrimonio de sus accionistas no ha sido determinado por la FGE ya que las querellas en su contra siguen en aumento. Hasta el último corte, se contabilizan 5 mil 743 denuncias en las diversas fiscalías de distrito.

De acuerdo con el fiscal Roberto Fierro Duarte se mantienen bajo embargo precautorio 107 bienes inmuebles con un valor aproximado de 500 millones de pesos que resultaría insuficientes, pues sólo el 12.84 por ciento de las querellas se han judicializadas, sin contar a los accionistas de la empresa que no han denunciado, ya que se estima que contaba con hasta 18 mil clientes.

Por ello, la FGE mantiene la búsqueda del ex CEO de la empresa, Armando Gutiérrez Rosas, por quien se emitió una recompensa de 5 millones de pesos para quien ofrezca información útil y veraz para localizarlo. Cuenta además con una alerta migratoria expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM) y con un ficha roja de la Organización internacional de policía criminal (Interpol).