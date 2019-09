Afectan lluvias a casas viejas del centro

Chihuahua.- Con la llegada de las lluvias el centro de la ciudad de Chihuahua, la parte más vieja de la urbe, reciente la antigüedad de las construcciones, muchas de ellas ya abandonadas y que comienzan a derrumbarse.

Tal es el caso de un domicilio que se ubica en la calle Cuarta y Coronado, que hace días fue asegurada por personal de Protección Civil, que incluso cerraron la circulación de la calle pero que al día de hoy sigue con las cintas de precaución.

Esta problemática se repite en diversas calles y cada año va en aumento, debido a que el Ayuntamiento de Chihuahua no puede intervenir al tratarse de domicilios que tienen un dueño particular, mientras que el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua considera su valor histórico, lo que hace que no puedan demolerse.

Esto provoca que sea sólo la acción del tiempo y los embates climáticos los que den a estas casas un final, pero que sin embargo exponen a los transeúntes del primer cuadro de la ciudad a un accidente.

Cabe recordar que un mismo caso se repitió en la calle Segunda y Doblado, donde en una vivienda colapsó una parte de su pared, desde el mes de septiembre del 2018, por lo que fue acordonada e impedido el paso por la banqueta o el estacionamiento en dicha acera, situación que en la actualidad no ha cambiado, por la imposibilidad de la intervención de las autoridades que sólo pueden impedir el paso por la zona.

En el caso del domicilio de la calle Cuarta sucede lo mismo, sin embargo aunque los cordones permanecieron bloqueando la calle por algunos días, el tránsito por la zona se reabrió.

Sin embargo, la entrada a la obra, y varias de ella en la zona siguen impedidas ante el inminente peligro de su derrumbe.