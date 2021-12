Afectó a decenas de yucatecos

El fraude de la empresa Aras ha comenzado a tomar notoriedad en la opinión pública no sólo del estado, sino alrededor de la república, dentro de los cuales destaca Mérida, Yucatán, en donde el tema de la defraudación ha afectado a decenas de maestros, amas de casa, empleados, comerciantes y pensionados.

Medios meridenses destacan que los afectados invirtieron cantidades de 60 mil, 170 mil, 300 mil y hasta 500 mil pesos, atraídos por los altos rendimientos que ofrecían, hasta que dejó de pagarlos e intentó que se firmaran nuevos contratos de seis meses.

“Pueden hacer lo que quieran, pueden ganar o perder, a mí no me importa porque no lo les firmé nada”, refiere Olga Susana Bastarrachea a los medios yucatecos, representante de la empresa en la península, agregando información sobre las propiedades de Aras en Chihuahua y una entrevista a Alberto Medina Manquero, académico del Tec de Monterrey Campus Chihuahua.

A nivel local, la diputada María Antonieta Pérez destacó la lentitud con la que se han llevado a cabo los procesos de las denuncias penales presentados por los afectados, a dos semanas de que el fiscal Roberto Fierro anunciara que se judicializarían las primeras carpetas de investigación.

“Yo estoy buscando una comunicación con el fiscal de la Zona Centro para tratar este tema, porque inclusive me han estado comentando las personas del grupo de afectados, que ya son casi 2 mil 500, que les están dando fecha para interponer querella hasta febrero”, indicó la legisladora, quien se comprometió a seguir el caso y avanzar en la demanda colectiva hacia la financiera.

También refirió que sigue el contacto con más defraudados fuera del estado, y confió en que pronto la Fiscalía de noticias sobre el avance de los procesos que mantienen en vilo a miles de personas que confiaron en el negocio de Aras.