Afectó a miles falla de 5 horas en BBVA

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- Los usuarios del banco BBVA se vieron afectados por una falla que impidió el buen funcionamiento de los cajeros y los servicios en línea durante cinco horas, pues desde las nueve de la mañana se reportaron las primeras fallas y fue hasta las dos de la tarde que el servicio empezó a restablecerse.

A través de sus redes oficiales la institución bancaria anunció -alrededor de las nueve de la mañana- que en cuestión de tres horas el problema quedaría resuelto; sin embargo luego de cinco horas el sistema fue reparado a medias, pues aunque ya era posible hacer pagos en terminales bancarias, aún no había disponibilidad de efectivo.

El desperfecto provocó que varios chihuahuenses se aglomeraran y recorrieran los cajeros automáticos de esta ciudad en la búsqueda de efectivo durante la mañana, en especial porque no pudieron pagar con sus tarjetas en los establecimientos.

En las redes sociales fueron varios los comentarios de crítica a BBVA por el problema, ya que para muchos significó no poder realizar sus compras o pagar por servicios, pues también fue imposible hacer transferencias.

"Súper decepcionante el servicio de @BBVA_ Mex. Y así tengo desde las 9:00 am, no puedo realizar movimientos en app BBVA, #BBVA" y "#BBVA ni un solo cajero funciona! No es posible pero ya no me sorprende", escribieron ayer usuarios de la banca en Twitter.

De acuerdo con el portal Downdetector, los problemas reportados por los usuarios se registraron en banca móvil (53 por ciento), al iniciar sesión con móvil (27 por ciento) y en los cajero automático (20 por ciento).

Además, según el mapa del portal, los reportes se concentraron mayormente en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Al final del día el banco informó que presentaba intermitencias en sus servicios y ofreció disculpas por los inconvenientes.