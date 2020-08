Afinan instalación de filtros sanitarios en el Centro

El Diario

Chihuahua.- El Municipio de Chihuahua se encuentra afinando los últimos detalles para la instalación de filtros sanitarios en el Centro de la ciudad, con el fin de disminuir los riesgos de contagios por Coronavirus (Covid-19), por lo que se analizan los proveedores para insumos necesarios, informó ayer el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo, Javier Sánchez Herrera.

Esta acción será implementada entre el Municipio, la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) así como con algunos regidores para tener una afluencia más ordenada.

El también regidor del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que se colocarán en las principales entradas con personal que revise a los asistentes, pero también evitar saturación en las principales calles, como se ha percibido desde hace algunas semanas.

Estos serán filtros amigables e incluso arcos sanitizantes con aspersores para que la gente pueda pasar y sentirse más segura, así como detectar a personas que tengan síntomas y puedan ser tratadas, y se tomará la temperatura, se proporcionará gel antibacterial, también cubrebocas y psarán por tapetes sanitizados.

En una primera etapa, se pretende tener suficientes insumos como 10 mil cubrebocas, tapetes grandes, tener carpas decuadas y el personal necesario, entre trabajadores del Ayuntamiento y voluntarios.

“Ahorita estamos analizando los costos, que no será mucho, porque gran parte es de lo mismo que tiene el Municipio, pero será de gran beneficio ante la pandemia. De medidas más extremas como multar o arrestar a la gente, no creo que se vaya a dar.

En el propio Código Municipal viene que los agentes pueden detener a quien se comporte de manera intransigente, agreda física o verbalmente, pero serían casos en los que la persona tenga estos comportamientos, no necesariamente por no traer cubrebocas. Para eso se deberá explicar bien a los policías a fin de que no incurran en abuso de autoridad”, manifestó el edil panista.

