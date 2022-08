Afirma CEO que 'Pagando' está debidamente constituida

Chihuahua.- La empresa XC Networks S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico (Pagando), se encuentra debidamente constituida y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), afirmó su CEO y socio fundador Carlos Castañeda.

En este sentido, expresó que, Pagando siempre se ha conducido bajo estricto apego a las regulaciones correspondientes, la ética, pero sobre todo a las disposiciones que marca la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, denominada “Ley Fintech” de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicada el 9 de marzo del 2018.

El CEO manifestó que, inició su trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde septiembre del 2018, quedando amparada su operación, en un inicio, conforme a la legislación aplicable de la Ley Fintech en el artículo 8vo transitorio, cumpliendo cabalmente las disposiciones, información publicada y disponible para los usuarios y visitantes de la página web y comunicados oficiales, que emite la empresa. Además, dijo que cuenta con autorización para operar como Institución de Fondos de Pago Electrónica desde junio del 2021, por parte de la CNBV, organismo que, en su portal de internet con fecha del 17 de Julio del 2022 precisa. “Pagando ha cumplido en tiempo y forma todas las disposiciones marcadas por la autoridad financiera, así como las recomendaciones dispuestas en materia de seguridad informática, operación general, atención a usuarios, aplicaciones móviles y captación de recursos, entre otras, dando cumplimiento al proceso requerido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

Hizo énfasis, que conforme al apego de la legislación para las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico, no otorga ningún beneficio monetario, no otorga rendimientos a sus usuarios, ni ninguna otra actividad no contemplada en la Ley Fintech.