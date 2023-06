Afirma SSPE que exministerial no labora en la corporación

La Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) afirmó que, el ex agente de la policía municipal Rubén Trevizo Ruiz no forma parte de la corporación, luego de que de manera extraoficial trascendiera que forma parte del área de Asuntos Internos. El ex agente era el encargado de la investigación en contra de la empresa Aras y fue acusado de allanar la residencia principal de Armando Gutiérrez misma que se encuentra asegurada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE dijo que, no existe ningún registro de que esta persona forme parte de la corporación, lo cual fue constatado por Bianca Nevárez, titular del área de Asuntos Internos.

Así mismo, hace unos días se publicó una fotografía en la que se observa al secretario de Seguridad Gilberto Loya junto al exagente Rubén Trevizo Ruiz y el área de comunicación social de la SSPE aclaró que se trató de un evento de empresas de seguridad privada en el que participó el secretario y fueron varias las personas que se fotografiaron junto a él.

Rubén Trevizo Ruiz, fue detenido por agentes de la policía municipal durante la madrugada del 17 de enero del 2022 tras una pelea de cantina, portaba dos pistolas eléctricas de las llamadas Taser sustraídas de una residencia del CEO de la empresa, Armando Gutiérrez.

Las armas aparecen en una de las fotos tomadas por las autoridades municipales al momento de ser detenido el agente y ser consignado ante la Fiscalía General del Estado.

Tras su detención, se pudo conocer que estuvo usando para habitar la residencia principal de Armando Gutiérrez Rosas, ex CEO de Aras, ubicada en la calle Circuito Lomas del Cedro 6927, en el residencial San Chárbel, en dónde realizaba fiestas y reuniones de acuerdo con versiones de los vecinos.

Cabe señalar que, esta residencia, y múltiples propiedades más de Aras, están embargadas por la propia autoridad ministerial.