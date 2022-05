Afloja Estado medidas Covid

El Diario

Chihuahua, Chih.- Tras dos años de pandemia se eliminará el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos como medida preventiva contra el Covid-19, además de que se permitirá abrir los aforos al 85 por ciento en prácticamente todos los establecimientos y eventos, y se dejarán de lado medidas como la toma de temperatura.

Así lo establece el acuerdo del Consejo Estatal de Salud que se publica hoy en el Periódico Oficial del Estado (POE), en el que se señala el cambio de las medidas preventivas tras la desaparición del semáforo de riesgo epidemiológico en todo el país, y ante la disminución de casos de Covid-19 en la entidad.

El secretario de Salud, Felipe Sandoval Magallanes, anunció que, como cambio más notorio se estableció que el cubrebocas ya no será obligatorio en espacios abiertos por primera vez desde el 19 de abril de 2020, cuando se publicó el acuerdo 064/2020, en cuyo artículo tercero indicaba que los sectores público, social y privado debían implementar, en todo el territorio estatal y de manera obligatoria el uso de cubrebocas, entre otras medidas sanitarias.

La disposición se reforzó el 14 de noviembre de ese mismo año con la publicación de la “Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas y Demás Medidas para Prevenir la Transimisión de la Enfermedad Covid-19”, que señalaba que este material de protección debía ser portado por todas las personas ya fuera en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos, centros de trabajo, centros comerciales y en el transporte de pasajeros.

El incumplimiento de esta ley derivaba en la aplicación de diversas sanciones que iban desde el apercibimiento por parte de la autoridad hasta trabajo comunitario, clausuras de negocios, multas pecuniarias y arresto hasta por doce horas.

No obstante, el secretario puntualizó que el cubrebocas seguirá siendo una medida necesaria en espacios cerrados, particularmente hospitales, escuelas y transporte, así como para personas vulnerables, como mayores de 60 años o que tengan alguna comorbilidad.

Sandoval Magallanes añadió que el Consejo también aprobó eliminar las pruebas de antígenos como requisitos en centros laborales, así como la toma de temperatura en establecimientos, donde sólo se mantendrá la aplicación de gel antibacterial.

Por otra parte, el funcionario dio a conocer que, aunque se mantendrá el monitoreo y control diario de la pandemia, los reportes públicos sobre incidencia de Covid19 se realizarán de manera semanal.

En cuanto a las escuelas, el doctor Sandoval manifestó que se conservarán las mismas medidas, es decir, mantener aforos del 75 por ciento en grupos de 31 o más estudiantes, y del 100 por ciento cuando sean 30 o menos alumnos.

Sobre este aspecto, el subsecretario de Educación Básica, Arturo Parga Amado, indicó que solicitaron al Consejo que los protocolos en los planteles educativos siguieran tal como están, no sólo en los aforos sino en el uso de cubrebocas y la utilización de filtros sanitarios, ya que quedan 10 semanas de trabajo áulico y lo que se pretende es evitar que haya propagación del virus entre los docentes y el alumnado.

“La estadística que nosotros traemos es de 63 alumnos contagiados y 42 maestros, entonces no queremos tener una inestabilidad en esta parte y si bien en 15 días se hará una valoración, nosotros veremos las condiciones en las escuelas y determinaremos si hacemos alguna modificación o seguimos de la misma manera”, acotó Parga.

Asimismo, como parte de estos acuerdos, el Congreso del Estado realizará las modificaciones necesarias a la Ley de Uso de Cubrebocas para adecuarla a estas nuevas disposiciones.

Todos los acuerdos tomados por el Consejo

se someterán a una evaluación dentro de 15 días para determinar si hubo alguna repercusión negativa que obligue a reforzar las restricciones preventivas o si se puede continuar con las mismas medidas.

LAMENTA COLEGIO DETERMINACIÓN DEL CONSEJO

Por su parte, el Colegio Médico de Ciudad Juárez lamentó la determinación del Gobierno del Estado de dejar de lado la obligatoriedad del uso del tapabocas en los espacios abiertos, exceptuando vulnerables. Lorenzo Soberanes Maya, secretario del gremio de galenos en este municipio, afirmó que es necesario que las personas tengan a bien informarse del panorama internacional que está causando la enfermedad.

“Si el Gobierno del Estado, por cumplir con un compromiso con el Gobierno federal, quiere seguir estas indicaciones, va a tener que pagar las consecuencias de estas decisiones”, dijo el doctor en un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que existen las condiciones para avanzar con la federalización del sistema de salud bajo el esquema del Imss-bienestar.

“Vamos a seguir atendiendo lo relacionado con la pandemia, pero la atención principal en materia de salud la vamos a enfocar en la creación del nuevo sistema de salud”, dijo desde Palacio Nacional. Por esto, Soberanes Maya externó que es muy importante que la población considere los escenarios que hay, por ejemplo, en Shanghái, donde –ante la transmisión, incluso en vacunados– su Gobierno dictaminó otra vez un enclaustro masivo.

“Creo que no es conveniente dar la declaratoria de retirarlo de manera tan cortante. No estamos en condiciones, hay que ver la película de China, específicamente en Shanghái. No son inventos, es realidad”, externó, mientras Juárez, a puesto oficialmente 2.6 millones de dosis anti-coronavirus, y contabiliza ya a 51 mil 378 contagiados acumulados, de los cuales 4 mil 642 han muerto desde que arribó la contingencia.