‘Aforo en camiones, incrementa contagios’

Juan Alanís/El Diario

Ricardo Tuda, director de Transportes del Estado, declaró que hasta ahora el principal problema en el alza de contagios que han tenido ha sido que se respete el aforo en los camiones urbanos, ya que los choferes en ocasiones no pueden impedir que las personas aborden, ya que expresan tener urgencia por hacer un traslado. El funcionario apuntó que se ha logrado establecer el uso del cubrebocas en las unidades.

Agregó que el objetivo de la medida es que las personas tengan el menor contacto posible, pero ante la necesidad de trasladarse hay usuarios que se niegan a esperar que pase otra unidad.

Hizo un llamado a los usuarios del transporte a hacer uso del cubrebocas al abordar las unidades. Asimismo pidió a los diversos liderazgos de transportistas, tanto público como taxistas y UBER, a que se haga “uso estricto” del cubrebocas para poder acceder a este tipo de servicio.

Desde el cambio en el semáforo se redujo el aforo de los camiones, ya que no podrán ir pasajeros de pie, se aumentará la presencia de inspectores en las calles. Advirtió que a los usuarios que no hagan uso del cubrebocas se tendría que impedirles el uso del transporte, mientras que si fuera el chofer quien no lo usa o no respetara los aforos permitidos se aplican sanciones.