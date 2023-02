Afrontar la enfermedad con valentía, pese al dolor

El día en que Marcela se enteró que tenía Cáncer de Mama, era uno como cualquiera; ella se había levantado temprano, se había puesto bonita, se había perfumado y habría salido a la calle para acudir a actualizar sus datos médicos; sin embargo, una enfermera le insistió que se hiciera la prueba y a partir de ese momento todo cambió.

“Fue una mera casualidad, porque fui a actualizar mis datos médicos y por mi edad la enfermera insistió a que me hiciera esa prueba; fue un día muy impactante para mí porque era ordinario, me levanté temprano, bañada en perfume pero yo iba así, guapísima como siempre, (según yo). Me hicieron la mastografía bilateral y a mí me parecía muy extraño porque yo veía que señoras que habían entrado antes que yo les daban le daban sus placas y las mandaban con el médico general y a mí me tenían detenida, hasta que pregunté y me dijeron que tenía que esperar a la médica radióloga. Recuerdo que esperé como una hora y media, el tiempo fue eterno; hasta que llegó la médica me hizo otro estudio y ahí descubrió los hallazgos, de ahí en adelante fue un asunto terrible”, recuerda Marcela Castro Flores.

Actualmente, ella es paciente en remisión en etapa tres casi cuatro con una tumoración de tres punto cinco centímetros y un carcinoma extendido en la mama derecha, fue diagnosticado en una semana de prevención del Cáncer de Mama.

Desde ese momento, todo cambió para esta mujer y para su familia ya que tuvieron que afrontar esta situación y no quedaba de otra más que seguir adelante, iniciar con el tratamiento y con las quimioterapias.

“Fue un momento difícil para todos, tanto para mi esposo, como para mis hijos; fue doloroso porque justo cuando inicié con el tratamiento comenzó lo de la pandemia y todo se centraba en eso, fue complicado con los medicamentos, las consultas, sin el acceso a la salud, con el mundo en pausa y con el dolor de tener encima esa angustia; pero afortunadamente no estaba sola y sabía que o tenía que enfrentar”.

Marcela, enfrentó el dolor de perder a la mujer sana y fuerte; renegó ante la realidad de que le impusieran que se rapara, cosa que nunca aceptó puesto que ella no quería que la vieran como una mujer doliente.

“Pese a todo lo que estaba pasando, aprendí que yo soy la mujer que se formó a partir del dolor de la opresión de las violencias estructurales, de la violencia sexual, de ser una mujer que se hizo así misma con su historia; derecho humanista, activista y acompañante de abortos, una mujer que se pudo levantar a pesar de todo y contra todo y no para que la vieran como víctima”, expresó Marcela.

Según lo que esta mujer narra, ella dejó de comer varios días, bajó como 20 kilos y sus cambios de humor fueron terribles; sin embargo, Marcela eligió ser recordada como una mujer valiente, ser recordada como una mujer con mucho cariño.

“El cáncer me obligó a abrazarme y a amarme aún y con todo lo que me dejó y aunque este aún vive dentro de mí y aunque mi tiempo tal vez no sea tan largo quiero vivirlo con la mayor calidad de vida, por eso todo lo que hago lo hago dando lo mejor de mí y si el cáncer vuelve a cobrar vida se va a topar con una mujer más decidida, más valiente, más preparada, yo no le tengo miedo, aquí estoy, me encuentro más valiente, me encuentro en esta crisis”.

Al preguntarle a Marcela que le diría a las mujeres que atraviesan por una situación de esta magnitud; ella respondió: “esto muy cansado y van a tener que aprender a caminar con la muerte de la mano y no en un sentido oscuro sino que es ahí, en ese punto donde se encuentra la luz y la oscuridad y por ese umbral es por van a pasar; por ahí es por donde se camina, hay días en que elegirán tomarse de la mano de una y hay días que van a quererse tomar de la mano de otra; pero el chiste para no perderse entre esos dos extremos es saber que los pasos y el camino es firme y es importante también el hacerse un concepto de cómo quieren ser recordadas”.