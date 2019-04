Agente municipal le regala su comida a un migrante

Un agente de la Policía Municipal le dio su comida a un migrante hondureño que se encontraba semiinconsciente en la vía pública por la falta de alimento.



Un hecho conmovedor ocurrió la tarde de este lunes bajo el puente del Periférico de la Juventud y la calle Haciendas del Valle, donde un agente municipal mostró su nobleza al darle su comida a un migrante hondureño que yacía acostado en el suelo, semiinconsciente y con fuertes dolores estomacales por la falta de alimento.



A decir del migrante, que se identificó sólo con el nombre de Roberto, tenía más de dos días sin probar algún bocado, y fue el elemento quien le salvó la vida al darle su propia comida en un gesto noble y desinteresado.



Roberto tiene 6 meses ya de haber partido de su tierra natal en busca del sueño americano, pero dice haber sufrido mucho en el trayecto y sólo aquí en la ciudad de Chihuahua es donde se ha presentado como mayor problemática la falta de comida.



"No sabes, primo, cómo iba tallado para llegar a Estados Unidos, pero aquí en Chihuahua es donde más he batallado por comida. Si no fuera por ángeles como este policía, de verdad uno se muere de hambre", fueron las palabras de Roberto, quien veía en todo momento al agente y no se cansaba de agradecerle.





Por su parte este servidor público, quien prefirió permanecer en el anonimato, dijo que para él es una satisfacción haber ayudado a una persona que en realidad lo necesitaba.



"Es necesario -dijo- que cada uno de nosotros tengamos compasión por esas personas que más lo necesitan, y esto lo debemos hacer sin esperar nada a cambio".



El agente permaneció junto al migrante hondureño hasta que este acabó sus alimentos y su bebida, luego de lo cual le ofreció trasladarlo a un albergue para que pasara la noche.