Chihuahua.- La defensa del priista Alejandro Gutiérrez agotó hoy sus primeras pruebas dentro del juicio oral que el Estado le lleva por peculado, y reanudarán mañana con algunos documentos.



La audiencia de hoy fue la número 13 en ese proceso penal, iniciado el martes 2 de abril, y durante el cual la Fiscalía presentó 20 testigos; 4 de ellos de identidad reservada. Ademas se desistió de por lo menos 2 propios y 4 que comparte con la defensa.



En este sentido hoy la defensa llamó al estrado a dos abogados que se encargaron de investigar las empresas Jet Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral, con las cuales el Estado asegura que Gutiérrez cobró 1.7 millones de pesos por servicios no prestados.



Sin embargo, en el caso de Promotora de Señalamiento Integral, un testigo precisó que el imputado no se encuentra como accionista ni representación legal.



En tanto que de la segunda se indicó que las 19.4 horas vuelo, contratadas en diciembre del 2015 por la administración pasada, y que el gobierno actual acusa no se dieron, están aun vigentes para la autoridad.