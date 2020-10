‘Agotados y frustrados, pero con esperanza’

Chihuahua— Mañana 23 de octubre se conmemora el Día Nacional del Médico en un contexto en el que la importancia de esta profesión se ha visibilizado más que nunca, pues se trata de quienes se encuentran frente a frente en el combate al coronavirus. Sin embargo, desde años atrás la falta de personal médico en instituciones públicas representa una de las más altas del país según estándares internacionales como los que ofrece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que ha provocado actualmente y en medio de la saturación de hospitales un clima de agotamiento y frustración en la comunidad médica, que en lo general sólo pide a la población conciencia social para cumplir a cabalidad las medidas sanitarias. La entidad cuenta con un aproximado de 4 mil 897 médicos generales, especialistas y odontólogos, según información oficial proporcionada por la Dirección General de Información en Salud, DGIS, hasta el año 2019.

Por su parte el Colegio de Médicos de Chihuahua señalaba, según archivos periodísticos, que en ese mismo año se tenía un registro de siete mil médicos, lo que representa que alrededor de 2 mil 103 estarían trabajando en instituciones privadas.

A esto se añade que mil 521 médicos se encontraban aún en formación. Sólo trece estados de México, alcanzan a superar los cinco mil galenos, en lo que a instituciones públicas se refiere, mientras que Chihuahua ocupa el lugar 16, lo que sin embargo significa que Chihuahua sólo cuenta con 1.2 médicos por cada mil habitantes, mientras que la OMS y la OCDE coinciden en que deberían ser al menos 3.5 médicos por cada mil habitantes.

El gran peso de los médicos se encuentra en instituciones como el Instituto Mexicanos del Seguro Social, IMSS, y la Secretaría de Salud, mientras que también hospitales como ISSSTE y Pensiones les siguen con un poco menos por el grueso de derechohabientes, con alrededor de 900 y 580, según la información proporcionada por las propias instituciones. “En el estado somos al menos 900 médicos (del ISSSTE), que la verdad sí son muy pocos para lo esperado, o lo que marca la OCDE que establece los indicadores a nivel mundial que te dicen qué cantidad de médicos debes de tener por la cantidad de población o de derechohabientes que estás atendiendo”, detalló por su parte la doctora Edna Rocío Moya, jefa del departamento de Atención Médica a nivel estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Señaló que estos indicadores no atienden a la falta de recurso humano, sino más bien a la falta de asignaciones de plazas de manera adecuada, lo que no obstante es una problemática que se arrastra desde hace años. “La pandemia ha visibilizado esta necesidad, sin embargo es algo que siempre hemos sentido, la necesidad de más recurso humano en las unidades médicas, que siempre ha sido una necesidad”, abundó.

Desde hace días y debido a que la ocupación hospitalaria se vio rebasada, los hospitales públicos que otrora no contaban con áreas Covid, han tenido que adecuar sus hospitales para recepción de casos positivos al virus Sars-Cov 2, tal como es el caso del ISSSTE, tal como lo explicó a El Diario. “Nuestra estructura no es muy grande a comparación con el Seguro Social o la Secretaría de Salud, atendemos al menos a un 10 porciento de la población a través de dos hospitales generales, en Chihuahua y Ciudad Juárez.

El de Juárez se quedó como un hospital híbrido, esto quiere decir que con el repunte que hemos tenido de casos, nuevamente recibe atención Covid y No Covid. Mientras que el Hospital Lázaro Cárdenas, el más grande que tiene el ISSSTE, en el que se decidió hacer un apartado de área Covid, un área respiratoria donde la verdad es que las camas en este momento no son suficientes, y a pesar de eso tenemos todavía trabajando el área no covid de manera conjunta con la Secretaría de Salud e Ichisal”, detalló. La también catedrática y quien mantiene un contacto estrecho con la comunidad médica, señaló que actualmente se respira un ambiente de cansancio, pero no de derrota. “Es un ambiente tenso el que se vive, los médicos estamos cansados, agotados, porque se trata de una enfermedad nueva y cada día cambian las cosas, entonces hay que estarse actualizando constantemente. Si bien en la carrera se exige cada seis meses la actualización, por que lo que era realidad el año pasado puede no serlo hoy.

Esta enfermedad (Covid-19) va tras de nosotros y además de estarla estudiando, es estarla enfrentando, y además de enfrentarte con el virus te enfrentas también que llega al hogar, llega al abuelito, a la mamá, al papá, a un compañero mismo que, pues, hemos perdido varios en el camino, entonces el gremio está, no desmotivado, pero sí cansado. Si estamos en espera de que se logre una meseta, de que lleguemos, como con la influenza, a una endemia que la epidemia sea parte del día a día y los casos se mantengan igual”, enfatizó. Para ella como decenas de médicos este respiro llegará hasta que la gente tome consciencia de que la pandemia existe y a pesar de las semaforizaciones que llegaron hasta amarillo en Chihuahua, la crisis está llegando apenas a los hospitales que se encuentran saturados.

En redes sociales publicaciones de personal médico han alcanzado la viralización y mostrar una realidad desde este frente de batalla que pareciera ser invisible para la ciudadanía y sociedad en general.

Tal es el caso de la médico del hospital Ángeles en esta ciudad, la doctora Alma Millán, quien como varios compañeros del gremio han destacado que la situación va más allá de estas representaciones que buscan salvar actividades económicas, pues en los hospitales se vive una crisis que nadie parece percatarse en las calles. “Por respeto al personal de salud, el semáforo debe estar en ROJO! Cada día sabemos de más compañeros infectados, y los que no, estamos infectados también de cansancio, de hartazgo, de ver que nuestras palabras no son escuchadas.

Es necesario que las autoridades pongan mano dura porque la gente no entiende con palabras”. “Me han estado preguntando si es real que están llenos todos los hospitales en sus áreas Covid. Así es, afirmativo, cierto, totalmente verdadero y de todas las formas posibles para que lo entiendan, les hemos estado pidiendo encarecidamente que no hagan fiestas, pero ayer fiestas y más fiestas, los antros a todo lo que dan, obviamente sin sana distancia, y pues cubrebocas pa’ qué verdad? Al fin que ni virus hay. En éste momento no hay sitio en los hospitales ni para nosotros si lo requiriéramos.

Los que lo han hecho, sigan cuidándose, y los que no... ojalá no tengan que despedirse de un ser querido”, son parte de las publicaciones que han tenido gran repercusión en redes sociales. Por lo anterior es de destacar que los médicos a nivel general en su día han pedido a la población tomar consciencia de esta crisis sanitaria, cumplir cabalmente con las medidas de uso de cubrebocas, sanitización, sana distancia y saber que en los hospitales se enfrenta una crisis real, a pesar de que sea invisible para la población en general.