Agradece abuelo regreso de su nieto

Chihuahua.- El señor Ulises Saláis, padre de Susana Saláis Morales, quien fue asesinada a principios del mes pasado, se mostró muy agradecido por haber recuperado la convivencia con su nieto (hijo de Susy), cuya custodia tiene legalmente su exesposa y abuela del menor, Susana Morales.

“Si alguien interesado existe para que se llegue a la verdad pues soy yo”, expresó. Entrevistado brevemente por El Diario, el padre de la mujer de 25 años que apareció asesinada en su domicilio en la colonia Los Minerales el pasado 6 de junio, dijo que prefería no declarar en relación a la liberación de su yerno Oswaldo M. H.

“La verdad ya prefiero no decir nada a los medios para evitarme problemas, me siento agradecido por haber podido recuperar la convivencia con el mayor tesoro que me dejó mi hija, mi nieto”, dijo.

“No he dado ninguna declaración, yo temo que una declaración mía vaya a molestar a una de las partes, por lo tanto yo no quiero verter opinión alguna, porque no quiero perder lo único que me dejó mi hija”, pero agregó que, “se debe seguir tratando de averiguar sobre los responsables”.

El señor Ulises reconoció que hubo desavenencias en la familia, pero afortunadamente “ya se solucionaron”.

“No quiero que ningún comentario mío se vaya a malinterpretar y ahorita me estoy concentrando en mi nieto, que está bajo la custodia de ella (su exesposa)”, concluyó.

La FEM no puede culpar a medios por sus errores: Bazán

El diputado local, Omar Bazán, criticó que la Fiscalía Especializada de la Mujer haya pretendido culpar a los medios de comunicación por el manejo del caso de Susana Saláis ante la sociedad. Indicó que la forma en que ha trabajado la dependencia ha sido errática.

“Muy errático el manejo informativo de la dependencia y mal que se culpe a los medios o señalarlos de interpretar las primeras versiones oficiales”, indicó el legislador sobre el tema.

El legislador dio su opinión luego de que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito (FEM) señalara que los medios de comunicación “manejaron de manera incorrecta la versión inicial de suicidio”.