Agradece madre de Jessica Silva ofrecimiento de la gobernadora para indemnizar a su familia

Chihuahua.- Justina Zamarripa “chatita” madre de Jessica Estrella Silva quien murió en el ataque de elementos de la Guardia Nacional en ciudad Delicias en el conflicto del agua en 2020, hizo un agradecimiento público a la gobernadora Maru Campos por el ofrecimiento de indemnizar a su familia, sin estar obligada a ello.

“Quiero decirle a la gobernadora gracias, ayer (jueves) me dí cuenta por los medios de comunicación, Dios la bendiga”, expresó.

Jesús Emiliano García, líder del Comité de Defensa por la Lucha del Agua de Chihuahua, y de Presos Políticos, anunció que tomarán el caso del ataque, para exigir justicia.

“No hay justicia en el caso de Chatita, por los huérfanos de la compañera Jessica, y la rehabilitación de Jaime Torres, quien también es un afectado del choque que se dio contra los campesinos y productores de la zona centro-sur del estado de Chihuahua”, señaló Jesús Emiliano.

La activista Graciela Ortiz expresó que “se cierra ese ciclo para ellos cuatro, ahora en libertad. Por parte del Comité, queda el trabajo por la justicia y reparación de los daños de la muerte de Jessica Silva Zamarripa, en manos de Guardia Nacional.

No vamos a descansar hasta encontrar que se haga esa justicia, hay tres niños que quedaron sin su madre, y como sociedad chihuahuense exigimos la aclaración total y la reparación, por parte de gobierno federal. Jessica no murió en vano, la lucha por el agua de Chihuahua sigue, y no vamos a descansar hasta que se respeten los derechos de los agricultores, porque nos tienen muy lastimada la región centro-sur”; manifestó.

Justina Zamarripa narró que en el caso de las lesiones de su yerno, Jaime Torres, quien también fue herido en el ataque de elementos de la Guardia Nacional, sufre las secuelas de las heridas en su ojo izquierdo; además de que requiere análisis y exámenes médicos.

La señora Zamarripa declaró que sus nietos sufren la pérdida de su madre por lo que hizo un llamado al presidente López Obrador para que se atienda a los menores, quienes necesitan atención sicológica por la depresión de haber perdido a su madre.