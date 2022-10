Entre la oscuridad de aquellas cuevas interminables, el pasillo se veía iluminado en tramos por unas antorchas que no emitían humo ni olor.

Conforme avanzábamos, el camino nos llevaba hacia abajo, y nuestros pies levantaban un polvillo que se asentaba de inmediato. Al cabo de casi dos horas de caminata, distinguimos a la distancia una cámara alumbrada con varios de esos curiosos dispositivos que nos daban una blanca luz fantasmal.

Ahí conocí a los vampiros.

Esa expedición la emprendí hace ya más de quince años, invitado por mi amigo el embajador de México en la India, quien había adoptado, como forma de conocer y comprender el mundo, la filosofía contemplativa y espiritualista de los orientales.

¿Vampiros? -Repliqué a mi amigo el diplomático, y casi cometo la burrada de reírme de la invitación que me estaba formulando. Pero de inmediato obró en mí un asomo de sentido común, y me puse serio: ¿Vampiros, dices? ¿Existen los vampiros?

Y fue cuando me explicó de la existencia milenaria de una raza de seres humanos muy diferentes al resto de lo que conocemos como humanidad, desprendidos de nuestro tronco de evolución, pero tan separados ya, que hoy en día no tenemos con ellos prácticamente ninguna cosa en común.

Realmente, me dijo el embajador, los únicos contactos permanentes con estos seres, es un puñado de monjes tibetanos, muy escogidos, así como ciertos sacerdotes hinduistas de grados muy altos. Y a veces, como excepción, acceden los vampiros a tener algún contacto esporádico con mortales simples como nosotros.

Claro que acepté la invitación, que me confería un privilegio excepcional que me separaba a mí también de la generalidad de la raza humana.

Y allá fuimos, a un punto en las montañas heladas de la frontera entre la India y Nepal.

El primero de los individuos que me fueron presentados era bajito, desnudo, de piel azulosa y de rostro completamente inexpresivo. De antemano se me había advertido que no debería hacer yo ningún contacto físico directo con ellos, ni siquiera tocarlos, por lo que mi saludo hacia el pequeño ser fue una reverencia, que él me devolvió de igual manera.

Pues ya estaba ahí, por fin, pero ¿qué hacer ahora con mi tiempo? No se conversa con los vampiros, porque no tienen un lenguaje hablado como el nuestro, según me fue explicado, sino que entre ellos se comunican en un primordial lenguaje en el plano de lo síquico.

No debería tocarlos, me había sido repetida la advertencia, porque absorberían mi energía vital y moriría inmediatamente.

De todas maneras, con solamente un intercambio de miradas, mi mente conoció, de algún modo que no me explico, mucho de ellos, y si lo puedo decir, los pude comprender.

MAÑANA CONTINUARÁ...