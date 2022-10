Ahí conocí a los vampiros

Los vampiros, los verdaderos vampiros, sí existen, y yo los vi y conviví todo un día con ellos, aunque hay que decir que no beben sangre como el vampiro cinematográfico basado en la novela de Bram Stoker. Los vampiros de la vida real no tienen nada que ver con la idea que tenemos de ellos: todo eso de que le temen a los crucifijos no es cierto, tampoco se les puede matar con balas de plata, ni es verdad que no se reflejan en los espejos, ni que se pueden morir al ser clavados en el corazón con una estaca, ni que se les repele con ajo o agua bendita, ni ninguna de esas supercherías medievales que han sido estereotipadas por las películas y que nos han predispuesto contra la noción de vampiro.

Drácula no existe.

Mis vampiros viven bajo tierra en unas galerías profundísimas, y si han colocado luces en los accesos, ello es una cortesía hacia los humanos, porque tampoco entienden el sentido de la vista como nosotros. Ellos no comen porque, como ya lo dije, absorben la energía de la Tierra, y de ella viven, y es como -válgame el símil- una batería eterna.

No visten, van desnudos y son asexuados, que no asexuales.

Pasan el tiempo meditando, y por cierto, como también son inmortales, no conocen de prisas ni de pachorras, ni llegan tarde ni se les hace temprano, simplemente tienen una noción propia del tiempo y del desarrollo que es mucho muy diferente a todo lo que acá arriba sabemos y conocemos.

No sólo no tienen ningún lujo, sino que tampoco tienen casi ninguna necesidad de la mayoría de los satisfactores que conocemos y necesitamos en la superficie.

No conocen la noción del poder.

Aprecian la bondad en los humanos, y ellos mismos se consideran como practicantes de muchos de los más altos principios morales, ¡pero no les des pretexto ni ocasión para tocarte, porque su toque te va a matar y a ellos los fortalecerá, y no sentirán ningún remordimiento!

Conocen a la humanidad porque la han estudiado, y temen al criterio y al sentido de las multitudes. El privilegiado grupo de los humanos comunes que los conocen, actúan como un colchón protector para la vida y la supervivencia de esta raza a la que ni comprendemos, ni comprenderíamos en el caso remoto de un acercamiento masivo que, gracias a Dios, espero que nunca se dé.