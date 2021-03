Ahora Fiscalía se queja de ser golpeada

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado (FGE) se quejó de que la defensa de María Eugenia C. G. -candidata del PAN a la gubernatura sobre la que ha ejercido acción penal- ataca a la institución y distorsiona la información del proceso al difundir y criticar que se haya diferido la audiencia de vinculación que habría de realizarse ayer.

Tras la suspensión de la comparecencia ante el juez de María Eugenia C.G., María Á.S. y Rodrigo D., su equipo legal informó que la FGE no encontró a los dos testigos protegidos que presentaría, a lo que la citada dependencia respondió mediante un boletín de prensa que “no pretende, ni lo ha hecho, entrar en un debate público que lesione el debido desarrollo del proceso”.

En este contexto, Arturo García Portillo, coordinador de la campaña de la alcaldesa con licencia, comentó que era una total contradicción lo que dice la Fiscalía con lo que hizo la coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado la semana anterior al publicar, minuto a minuto, en su portal oficial la pasada audiencia de formulación de imputación.

“Yo creo que más bien es al revés, yo creo que ahí es una acción concertada de ambas partes porque uno es el que pone la información, y otro es el que la da vuelo”, citó el coordinador, acusando al Estado de violar la presunción de inocencia.

En su mensaje, la Fiscalía expresó además que su actuación como institución era en los tribunales con un carácter técnico jurídico, por lo que los hechos y lo investigado estaban en la carpeta de investigación y habían sido expuestos a los órganos de justicia pertinentes. La dependencia aseguró que la audiencia de vinculación a proceso de la carpeta de investigación 2821/2020 en contra de María Eugenia C. G., fue retrasada a petición de la propia defensa, ya que se reagendó de ayer martes para hoy miércoles en punto de las siete de la mañana.

La dependencia expresó que la petición de diferimiento la realizó directamente la defensa, siendo esta una estrategia más de posponer los avances del procedimiento penal.

“Lamentamos que la defensa nuevamente ha hecho un uso mediático y distorsiona la información técnico-procesal de la causa penal, luego de que ellos mismos, y sólo ellos, por enésima ocasión, solicitaran el día de ayer al Tribunal Penal la reprogramación de la audiencia para resolver la situación jurídica de sus representados para hoy, e hicieron manifestaciones atribuyendo dicho diferimiento a la institución del Ministerio Público. Nada más apartado de la verdad", citaron en el texto.

Es responsabilidad del Ministerio Público cuidar a los testigos y presentarlos cuando la autoridad lo requiera”

Abogado

Habría sanciones contra MP´S por extravío de testigos

La audiencia de vinculación o no a proceso en contra de María Eugenia C. G., María Ávila Serna y Rodrigo de la Rosa, fue diferida de ayer para hoy y dará inicio a las siete de la mañana, ya que a los ministerios públicos se les “perdieron” dos testigos con identidad reservada que solicitó la defensa por lo que los elementos de la Fiscalía estatal podrían verse inmiscuidos en una sanción.

Fue el propio defensor, Francisco Molina Ruíz, quien comentó en entrevista para El Diario que los ministerios públicos tenían que presentar a los dos testigos con identidad reservada en la audiencia reprogramada para esta mañana (ayer), ya que de lo contrario habría sanciones para ellos, mismas que vienen estipuladas en la ley de protección a testigos protegidos, en su artículo tercero.

“Es una responsabilidad del Ministerio Público el cuidar a esos testigos y presentarlos cuando la autoridad judicial lo requiera, no es una facultad discrecional del Ministerio Público el tenerlos escondidos, al contrario, es una obligación, y no solamente de protección, sino de exhibirlos cada vez que uno los necesite”, respondió vía telefónica.

De acuerdo a la Ley Estatal de Protección a Testigos, en su Artículo 3, el cual trata la Competencia, dice lo siguiente: La responsabilidad principal para la aplicación de las medidas de protección previstas en esta Ley, recae en la institución del Ministerio Público, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la autoridad judicial, cuando el caso requiera otras medidas que afecten derechos del imputado o cuando se requiera su intervención para el efectivo cumplimiento de las medidas.

Por consiguiente, se irá desglosando sobre las personas quienes son los responsables del cuidado y custodia de ellos, sobre todo de su control cuando la autoridad judicial los requiera. Calificó a dichos testigos como personas que portan “una placa de impunidad porque los presentan cuando quieren, no lo tienen en la cárcel andan en completa libertad y tiempo después no lo encuentran, porque no quieren encontrarlos”.

Molina Ruíz comentó que esta situación lo tenía bastante molesto, debido a la actitud soberbia del Ministerio Público en la forma como se ha conducido, calificando como increíble que entre sus propias unidades se pierdan los datos u órganos de prueba como son los testigos.

“O es una mañosada o es una ineptitud, como también lo hemos venido diciendo, el expediente ha sido un batidero todo completo y lo van a ver en la audiencia en la forma en que los vamos a ir desmenuzando”, citó.

En caso de que los testigos con identidad reservada no sean presentados, deberá ser el juez el que tome las medidas pertinentes, las cuales deberán de tener consecuencias constitucionales y jurídicas debido a que son los testigos claves del Ministerio Público, en los cuales la Fiscalía sostiene el centro de su acusación.

“De manera que el juez resolverá y en el momento de que el Ministerio Público no quiera o no pueda presentarlos, pues yo creo que el mismo juez ordenará la aplicación de sanción, no lo sé, yo no quiero adelantarme a la decisión que tome la autoridad”, citó. En cuanto a cómo sería la declaración de los testigos con identidad reservada, en caso de ser localizados, Molina Ruíz comentó que deberá ser el Ministerio Público el que decida que modalidad aplicar, con tal de salvaguardar la identidad de estos.

La audiencia está agendada para hoy miércoles en punto de las siete de la mañana en una de las salas del Tribunal Superior de Justicia, en la cual estarán presentes los abogados defensores y el Ministerio Público, en tanto que María Eugenia C. G., Rodrigo de la R. y María Á. Serna., se conectarán a la misma de manera virtual.