Chihuahua.- No esta llegando a la política lo mejor, algo que me enseñe, que piense en el futuro y no en el hoy, dijo el analista Xavier Domnguez Mendez.

El CEO de Wish&Win

Estudios de derecho y Estrategia electoral por la UAB de España, ante empresarios socios de Coparmex.

Durante su conferencia Contexto "Político Actual a México" observó que la gente que llega a ejercer el cargo, son individualistas, "primero ellos y luego el mundo".

Indicó que el momento de cambio político mundial, no regional, por lo que pasa en México no es única en el mundo.

Ahora se vota para sacar al que está, y no para asegurar gobernantes.

Vivimos un momento en que el populismo se asocia al socialismo, pero no es así.

La gente " esta encabronada" y el primer objetivo es sacar al que está, y en el caso de México el que lo aseguraba era Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que México ha vivido un cambio de régimen y el principal cambio es irrumpir la alianza entre el sector publico y privado.

Indicó que no se trata de un cambio político o partidista, donde el emprsaeio es neoliberal, facturan falso, pactan con el narco y " son enemigos de México ", ante el nuevo gobierno.

El asunto es que la nueva masa electoral no esta formada y vota.

electoral por la UAB y la GWU.

El autor de los libros "El manual del Príncipe", "Mienta pero no engañe", "

Dilo bien o calla para siempre", dijo que al gobierno no le interesa ahora otra cosa que permanecer y no transformar.

Aseguró que quien gobierna es la venganza, en hacer sentir en este caso al empresario lo que sufre el mas necesitado.

De ahí el cero crecimiento económico.

Indicó que da igual lo que piense la gente, cuando el presidente ya dijo que cumplió el 80% de sus promesas.

Comentó que la comunicación no esta basada en argumentos " sino en hechos" con especialidad en mentir.

Precisó que la venganza que busca el presidente es en contra del PRI.

Finalmente apuntó que si todo mundo miente, el titular del Ejecutivo también recurre a eso.