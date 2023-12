Al son del violín Juan mantiene a su familia

Chihuahua.- Juan Cruz es un hombre originario de Tehuerichi, en el municipio de Carichí, y con su vestimenta típica y violín en mano deleita a los paseantes del centro histórico, mientras busca el sustento diario que su familia necesita.

El lugar donde Juan acostumbra instalarse es sobre las calles Victoria y Quinta, a donde llega desde las 10 de la mañana y no se retira hasta 6 de la tarde, en donde normalmente logra ganar hasta los 200 pesos diarios.

Tiene 30 años de edad y hace dos años aprendió a tocar el violín, con el que llegó el año pasado la capital, en búsqueda de mayores oportunidades, las cuales dijo que faltan en su lugar de origen.

Vive con sus esposa y dos hijos pequeños, uno de dos años y el toro de tres, instalados en el asentamiento tarahumara que se ubica al sur de la ciudad, en la colonia Los Nogales.

Además de la falta de oportunidades, lamentó la ausencia de apoyos por parte de las autoridades, pues él se dedicaba a la siembra de maíz y frijol, pero en dos temporadas no llovió suficiente y perdieron todo.

Juan dijo que el poco dinero que consigue apenas es para el alimento de todos los días y no les alcanza para comprarle regalos a sus hijos para Navidad no sus hijos porque no les alcanza, por lo que dijo que si alguien desea darle alguna ayuda económica, despensa o ropa es estará sumamente agradecido, además de dar a conocer su número de teléfono 6146049884, por si quieren comunicarse con el.