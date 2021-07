Alberca Santo Niño, 2 años en abandono

Chihuahua.- La alberca de Santo Niño, un espacio para el deporte que perduró más de 16 años y creado a partir de la iniciativa de los vecinos de la colonia cumplirá dos años sin funcionamiento y sin acceso a los usuarios.

Esto luego de que el Gobierno del Estado iniciara obras que, a decir de usuarios, no estuvieron bien justificadas y parecían ligadas a la construcción del CAM, en el que se destruyeron canchas y parte de una primaria.

A pesar de que en comunicados oficiales el Gobierno estatal aseguraba que se reinauguraría en octubre del 2019, casi dos años después no hay avance ni fecha de entrega.

Las albercas que usaban alrededor de 760 usuarios continúan aún cerradas, sin acceso al público general y en días recientes fueron víctima de robo. Según versiones en el lugar, se trataría del antiguo velador de la zona.

El cierre y obras se realizaron paralelas a la construcción del CAM, obra que se inició sin la consulta vecinal y que hasta ahora costó la destrucción de un parque, canchas de una escuela primaria y la inhabilitación de la alberca.

A decir del Gobierno del Estado, desde hace 16 años el lugar no recibía remodelaciones para lo cual se invirtieron 5 millones 300 mil pesos y en julio del 2019 se anunció que se reabrirían en octubre del mismo año, sin embargo casi dos años después las albercas permanecen cerradas y en una remodelación que no avanza y que según consideraron los afectados no tendrá fin en esta administración.