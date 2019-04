Albergue de El Porvenir ya había sido notificado por irregularidades

Chihuahua.- El albergue El Porvenir ubicado en la colonia del mismo nombre –al norte de la capital y del cual se escapó un niño de 10 años de edad- ya había sido notificado por la Procuraduría de Protección a niñas, niños y adolescentes de situaciones irregulares que debían modificarse, informó el titular de la citada dependencia, César Juárez, en entrevista con El Diario.

En cuanto al infante, el funcionario confirmó que efectivamente se encuentra bajo tutela del estado y al momento, luego de ser asegurado por la policía municipal tras el escape, ya se encuentra de nuevo con ellos.

“Nos pusieron a disposición el niño, se están realizando valoraciones médicas y psicológicas para ver si hay maltrato como se manejó inicialmente. Debo decir que hasta ahora, en las entrevistas con él no ha referido tal cosa, únicamente ha dicho que no quiere estar en el albergue. Sin embargo, hasta que no tengamos toda la parte psicológica y médica podríamos decir si hay maltrato o no. De resultar así la Procuraduría tendría que revisar el actuar del centro de asistencia social y aplicar las sanciones correspondientes”.

Juárez aseguró que los centros asistenciales son revisados constantemente y en este caso particular ya existía una notificación para mejorar algunas cosas relacionadas con infraestructura y situaciones con cuidadores.

“Al hacer una revisión y no encontrar una situación de urgencia se les entrega el resultado de la misma y las mejoras que deben hacer. Se les da 30 días para que subsanen las fallas En caso de detectar alguna situación grave tomamos medidas”.

El funcionario agregó que estos espacios de asistencia social por ley no pueden ser de puertas cerradas pero esto no implica que los cuidadores no deban estar al pendiente. De igual manera, al cuestionarle respecto a posibles antecedentes del albergue en cuanto al escape de otros menores previamente, el entrevistado indicó que se haría la revisión correspondiente.

“Haremos la revisión para verificar si hay antecedentes o no. En Delicias se cerró un albergue por situaciones de maltrato y omisión, en Chihuahua se procedió a sacar a niños tutelados de un albergue por haber incumplido las recomendaciones hechas. De resultar este albergue con incumplimiento se hará lo conducente que es retirar a los niños tutelados o no. No podemos cerrar albergues, eso lo hace Coespris o Protección Civil, pero sí retirar a los niños.