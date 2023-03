Alcaldes no deben ser tratados como 'niños chiquitos'

Juan Alanís/ El Diario Juan Alanís/ El Diario / La gobernadora durante la entrevista

Chihuahua, Chih.- Aun año y medio de haber iniciado el mandato como gobernadora, Maru Campos se prepara para su Primer Informe de Gobierno que tendrá lugar el próximo sábado 4 de marzo.

La mandataria hace una reflexión con El Diario sobre las dificultades, los retos y las complejidades de gobernar.

También hace un balance acerca de lo que ha realizado, los logros obtenidos y lo que aún falta por hacer en beneficio de los chihuahuenses.

Habla de su relación con el gobierno federal, específicamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Deja claro que “el fracaso no es una opción”.

Dijo sentirse con buen ánimo, preparada para hacer frente a los retos que están enfrente y destacó que, creer en Dios le ha permitido solventar los golpes que le asestaron durante su campaña y que, a su vez, esto le ha servido para sobrellevar los retos, los sinsabores y las sorpresas durante el tiempo que tiene como mandataria.

Tras rendir protesta como gobernadora el pasado 7 de septiembre del 2021, pudo darse cuenta de la situación real que imperaba en la administración pública estatal, -el diagnostico fue superado-, precedida por un exgobernador que se dedicó a saquear el estado y otro que fue incapaz de poner orden y únicamente dedicó el tiempo a perseguir a otras personas, sin resultados.

La situación financiera era compleja y desde el primer día se ha dedicado a establecer un reordenamiento en el tema económico que le permita al estado obtener más ingresos, mejores condiciones crediticias y sobre todo hacer un uso eficiente de los recursos públicos para cubrir las necesidades más sentidas de la población.

En cuanto a la seguridad pública, la mandataria resalta que ha sido un reto mayúsculo hacer frente a las organizaciones criminales, ante ello, reitera, el estado hará uso de sus capacidades –de la fuerza- para contrarrestar los embates y lograr la tranquilidad que exigen los chihuahuenses.

'El fracaso no es una opción'

A pesar de los avances que se han logrado durante el primer año de gobierno, la mandataria estatal reconoció que aún falta mucho por hacer y que “el fracaso no es una opción”, por lo que habrán de redoblar esfuerzos para dejar un estado en mejores condiciones de lo que se recibió y que, al final de su mandato, lograr cada uno de los objetivos trazados.

Maru Campos manifestó que es necesario que todos los sectores de la población trabajen en conjunto, en el mismo rumbo y con el mismo objetivo, para que se puedan sumar fuerzas y dejar un legado entre los chihuahuenses.

Aceptó que existe una situación complicada por los temas electorales y los ataques que se puedan derivar de esto. “Tenemos que trabajar y salir adelante, que el fracaso no es una opción, tenemos que tomarnos de la mano, caminar juntos, tenernos confianza hacernos fuertes entre nosotros, podemos decir no volteo a los lados, cerrarnos y salir adelante”.

Resaltó que es necesario transmitir un mensaje de esperanza más allá de las ideologías o posturas políticas y trabajar en conjunto con proyecto en común, en dónde desde Palacio de Gobierno, se hará lo necesario para lograr los objetivos.

Con relación a cómo se ha sentido y lo que implica ser gobernadora, manifestó que “no hemos cambiado mucho, yo le tengo miedo a despegar los pies de la tierra porque dejas de ser sensible, entonces dejas de atender a la gente que te hizo estar aquí, si hay algo que quisiera por lo que me recordaran es por ser una persona humana y cercana y que no nos maree el poder”.

En cuanto a la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que están en buenos términos y que en algún momento existió algún malentendido que luego fue aclarado. Actualmente existe una relación de cordialidad y respeto.

“No me siento en desamor y luego las mujeres cuando estamos en desamor podemos ser muy vengativas, rencorosas, caprichosas y resentidas, pero le seguimos apostando a la política, aunque haya un mensaje en un hilo de desamor”, mencionó.

Hubo 'caja chica' en gobierno de Corral

Unos de los principales retos que ha enfrentado la administración estatal es el tema financiero en dónde se encontró un descontrol en el manejo, con una deuda creciente, mientras que, los refinanciamientos realizados por la anterior administración no rindieron los frutos esperados, debido a que se contrataron con elevadas tasas de interés, que lo único que hicieron fue comprometer aún más las finanzas públicas.

Aunado a esto, la gobernadora Maru Campos afirmó que hubo una mala administración en la que no se registraron debidamente todos los ingresos del Estado, al señalar que existió una “caja chica” durante el sexenio de Javier Corral, pues la entonces subsecretaría de Ingresos no registró todos los movimientos.

Tal es el caso de las casetas de peaje, así como el pago de derechos por actas de nacimiento, de defunción, inscripciones escolares, entre otros ingresos que no se contabilizaron debidamente.

“Había caja chica, no se contabilizaba de casetas de peaje, de los derechos de las actas de nacimiento, defunción, inscripciones, poner en orden todo esto, porque al final de cuenta si se llevaban 10 pesitos, ahora esos diez pesitos entran a caja y es lo que nos ayudó a hacer que este año tuviéramos un presupuesto no deficitario, hicimos que sonara en la caja lo que antes no sonaba”.

Dijo que el aumento en los ingresos propios del Estado se logró a través de una recaudación más eficiente que a su vez ha permitido que el Gobierno Federal le retribuya a Chihuahua con más recursos. Para el presente año, las participaciones y aportaciones federales se incrementaron en un 7 por ciento, gracias en gran medida a que el estado pudo tener una mayor recaudación.

'Haremos uso de la fuerza contra la delincuencia'

La seguridad pública es uno de los principales retos a superar en el presente sexenio, que arrastra una compleja situación desde hace décadas, debido a que durante mucho tiempo se ha enviado un mensaje equivocado, tomado como cierto, y que tiene que ver con la idealización de los criminales y la creencia de que únicamente ellos tienen derecho al uso de la fuerza.

En este sentido, la gobernadora Maru Campos afirmó que el estado cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la delicada situación existente en comunidades de la sierra tarahumara, así como en las grandes ciudades con el tema de los homicidios, para lo cual, afirmó existe una estrecha coordinación con la milicia, así como con la Guardia Nacional y que, por primera vez en mucho tiempo, hay una policía estatal fortalecida, con seguridad social para sus elementos, además de una serie de incentivos como créditos para vivienda, terrenos, becas académicas para sus hijos, entre otros beneficios.

Ante esto, aseguró que habrá firmeza en el combate al crimen organizado, al referir que se cuenta con los recursos como el armamento, helicópteros y drones que permiten un combate más eficiente.

Muestra de ello es la intervención realizada en los centros penitenciarios por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, a raíz de lo ocurrido en el Cereso No.3 de Ciudad Juárez con la fuga de internos.

-Vimos a la gobernadora en el patio del Cereso 3, ¿qué estaba haciendo la gobernadora ahí?

“Estábamos diciendo a las persona privadas de la libertad que hay autoridad, que esta situación se haya magnificado en los últimos años, que hay uso de la fuerza del estado”, expreso, al señalar que ya se está atendiendo al Cereso 3 con inversión.

Con esta intervención la gobernadora dijo que se envió un mensaje tanto a las personas privadas de su libertad como a los delincuentes de que existe la autoridad y un estado de derecho y que se hará uso de la fuerza pública, más allá de que se tenga la creencia de que las autoridades están rebasadas.

“¿Acaso estamos obligados a quedarnos de brazos cruzados porque el uso de la fuerza la tienen ellos y entonces qué?, por supuesto que podemos darles un manotazo y por supuesto que podemos decirles no se metan con la sociedad civil, ni se metan con las corporaciones municipales”, afirmó.

Reconoció que han existido amenazas por parte de los criminales para que se les deje en paz o se les permita actuar, ha habido intento de destrucción del arco de la plataforma Centinela en Ahumada, pero esto –insistió- nos los habrá de distraer de su enfoque.

“Al final de cuentas tenemos que asumir la responsabilidad, quienes estamos en esta responsabilidad lo hacemos con mucho orgullo y con valentía, yo creo que al final de cuentas todos nos alimentamos con información de todos, todos los días el fiscal se alimenta del secretario de seguridad, yo del fiscal y así nos apoyamos entre los tres”.

Sostuvo que, “aun y cuando haya quedado limpio el Cereso 3, no podemos confiarnos en que no va a volver a suceder lo que ocurrió. No podemos confiarnos, por eso hay una constante atención al Cereso 3 de Juárez y al resto de los Ceresos”, dijo.

Resaltó que gracias a Centinela y las cámaras se pudo detener al “Neto”, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz.

Anunció que el Cefereso 9 entregado por la federación, y que ha requerido de una importante inversión, quedará listo en un año.

Habló del esfuerzo de atención a los niños migrantes en Juárez, con un centro especial.

Requerimos más compromiso de los alcaldes

Las policías municipales se han convertido en uno de los eslabones más débiles en el combate a la delincuencia y crimen organizado, ante esto, la gobernadora dijo que es necesario tener un mayor compromiso de los alcaldes, en el sentido, en que necesitar fortalecer sus cuerpos de seguridad pública y generar las condiciones para que haya personas interesadas en formar parte de los cuerpos policiacos.

“Necesitamos alcaldes comprometidos, alcaldes que no hayan recibido dinero en campaña del crimen organizado, alcaldes que tengan la valentía para echar a andar sus fuerzas policiales y que busquen ese apoyo”, dijo la gobernadora.

Manifestó que debe existir esa reciprocidad en la que el estado apoye a sus municipios, pero que, a su vez, los municipios hagan lo propio, al señalar que, la Policía Estatal cuenta con dos academias que se encuentran entre las mejores del país y ahí se pueden formar los nuevos agentes municipales.

Resaltó que, durante mucho tiempo los alcaldes han sido vistos como “niños chiquitos” por parte de los gobernantes en turno, en dónde, no se atrevían a pedir apoyo y únicamente se conformaban con las subvenciones que el estado consideraba, dijo que, no sería una mala idea la creación de una fideicomiso estatal tipo Fortaseg, pero este tendría que venir acompañado de un firme compromiso de los presidentes municipales para cumplir con las metas en seguridad pública.

“…es la condición en que siempre fueron tratados los alcaldes, fueron tratados siempre como niños chiquitos por parte del gobierno del estado, y esto le convenía mucho a los gobernadores, porque obviamente tenían el control, los tenían tranquilos, y eran así como las subvenciones a hermanos marginados, los dejo con estos subsidios para que no crezcan más”, expresó.

Al respecto, agregó que, es necesario que los alcaldes se dejen ayudar, al indicar que el estado continuará brindado apoyo para el equipamiento de los policías, pero que los presidentes municipales tienen que ir más allá y enfocarse en el fortalecimiento de sus corporaciones de seguridad.

Deficiente sistema de Salud

El Sistema de Salud estatal es otro de los problemas graves que heredó la presente administración, con la falta de personal médico de especialidades, así como de médicos generales, un desabasto de medicamentos y en el plano administrativo con una deuda considerable y con dos sistemas descentralizados que han generado que la supervisión y vigilancia sea más complicada.

Existen dos organismos descentralizados como Servicios de Salud (SS) y el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), ambos con personalidad jurídica propia, sindicato propio y que, bajo estas condiciones, cuentan con la facultad para emitir sus licitaciones.

Ante esto, la gobernadora dijo que, “el antepasado gobernador se dedicó a abrir hoyos para saquear al estado, mientras que, el pasado gobernador no hizo nada para cubrirlos”, esto generó todos los problemas se acumularan.

Resaltó que se recibieron obras inconclusas en varios municipios en donde destaca el Hospital de la Mujer en Parral, al cual se le tuvieron que volver a invertir 170 mdp para poder concluirlo y una serie de obras a medias en Cuauhtémoc, Camargo, Delicias, Chihuahua capital y otros municipios.

Debido a esto, la gobernadora resaltó que este año, se habrá de iniciar con un proyecto de telemedicina, que permita llevar la consulta a las comunidades más alejadas, que actualmente son atendidas a través de las caravanas de la salud, pero que es necesario tener una mayor presencia.

Para esto, dijo que se buscará la contratación de médicos especialistas como pediatras, cardiólogos, ginecólogos, entre otros, pues los habitantes de la sierra tienen que viajar a otras ciudades para la atención médica.

Además, manifestó que se tiene el proyecto del hospital universitario en el campus dos de la Uach, que será una APP (Asociación Pública Privada), pero que este tiene que venir acompañado de un compromiso por parte de la máxima casa de estudios para generar más especialistas.

En cuanto al abasto de medicamentos, la gobernadora aseguró que se cuenta con un abasto del 80 por ciento en términos generales y se tiene la certeza de que las recetas médicas son debidamente surtidas a los pacientes.

Urge atención al Centro Histórico de Chihuahua

El Centro Histórico de la capital del estado requiere de una atención urgente para acabar con el mal aspecto que brinda el hoyo que se encuentra en el cruce de las avenidas Niños Héroes y Carranza, que era parte de una transformación que se iba a realizar a través de un fideicomiso que no se ha concretado.

La gobernadora dijo que, le causa mucha vergüenza transitar por esa “alberca” abandonada por lo que se está buscando la manera de concluir esa obra, pero dijo que la situación es compleja, debido a que existe un fideicomiso y por lo tanto el Gobierno del Estado no puede actuar sin el consentimiento de dicha figura jurídica.

Dijo que, por parte del gobierno municipal existe un proyecto para el mejoramiento de esa zona de la ciudad y el estado invertirá 22 mdp para la recuperación de los espacios, que puedan ser disfrutados por las familias chihuahuenses.

La idea es iniciar con un pequeño paso, que contará con el apoyo del Gobierno del Estado.