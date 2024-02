Alejandro Domínguez pedirá licencia para ir por una diputación

Alejandro Domínguez pedirá licencia para separarse de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), antes de comenzar la campaña por la diputación federal del Distrito 8 local, que comienza el 1 de marzo y concluirá el 29 de mayo.

“No hay un impedimento estatutario. No tengo impedimento para permanecer como candidato y como dirigente, no hay un impedimento estatutario; sin embargo, he estimado la posibilidad de separarme momentáneamente; es decir, pedir una licencia al cargo, por prudencia y bajo el principio de que el que sirve a dos amos, con ningún queda bien”, declaró Domínguez.

Detalló que al solicitar licencia al cargo existen varias figuras para ocupar de manera temporal el puesto, desde la prelación de los secretarios que siguen en orden, hasta que la dirigencia nacional nombre a un delegado responsable para el proceso electoral.

De recurrir a la prelación, la secretaria general del partido a nivel estado, Kenia Durán, ocuparía la presidencia estatal, y aunque el asunto fue planteado desde fechas pasadas al líder nacional priista, Alejandro Moreno, el Comité Ejecutivo Nacional todavía no resuelve.

Mencionó que Guillermo “Memo” Márquez es uno de los perfiles que han sido mencionados por su capacidad y trayectoria; sin embargo, también cabe la posibilidad de que coordine la campaña de los candidatos del Frente Amplio por México al Senado, Daniela Álvarez y Mario Vázquez.

“En el PRI todavía no se toma una determinación y, en el momento en el cual se tenga una decisión la daremos a conocer. Yo estaré al frente hasta finales de mes y luego me habré de separar los 90 días de campaña, y al cumplir la campaña regresaré al cargo para el cual fui electo hasta el 2026”, concluyó.