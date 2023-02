Alerta DSPM por llamadas falsas

Gabriel Ávila/El Diario

El director de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio César Salas González, informó que en este inicio de clases, han sido comunes las llamadas falsas en planteles educativos, principalmente de preparatorias, por lo que habrá pláticas con directivos para evitar que los alumnos continúen con estas actitudes que movilizan a los elementos sin razón.

También, dijo que ha sido común los reportes de amenaza de bomba o incluso de tiroteo en el periodo de exámenes, los cuales han resultado negativos, que se presume son hechos por estudiantes para evitar hacer las pruebas.

En cuanto a las llamadas en falso en general, el año pasado se tuvieron más de 70 mil de éstas con casi dos mil diarias por diferentes motivos, sin embargo el patrón más frecuente es el correspondiente a las escuelas de nivel medio superior.

Dijo que se trabaja para que los menores sean supervisados por los maestros y hablar con los padres de familia, con pláticas que generen conciencia en ellos y comprendan que una movilización para un evento falso, impide que acudan a otros sucesos donde se requiera el apoyo.

Es por ello, que hizo un llamado a los chihuahuenses en no usar línea de emergencias del 911 para hacer bromas o sólo por no querer hacer un examen por no estudiar, también para no entrar los primeros días a clases, además de evitar movilización de elementos o ambulancias por un caso falso.

