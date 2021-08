Alerta SSPE por nueva estafa bancaria por correo electrónico

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado alertó a la población ante una nueva modalidad de estafa por correo electrónico en donde los defraudadores solicitan a las potenciales víctimas “actualizar” sus datos bancarios, así como verificar y sincronizar cuentas.

También se proporciona un link que redirige a sus páginas de bancos y se solicita llenar los formularios con datos personales, número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de verificación (C.VV.) y el token, para lograr el ingreso en línea a las cuentas de las personas.

Los formularios se activan dependiendo el portal financiero que utilice el usuario, mostrando ventanas falsas, que dicen ser actualizaciones de alertas de seguridad, credenciales de acceso al banco, NIP, datos del contacto y verificaciones de contraseñas.

En caso de recibir correos electrónicos y mensajes de este tipo se sugiere no abrir el enlace, no ingresar a la página web del banco desde enlaces externos, no compartir las claves de acceso por ningún medio, el banco nunca las solicitará.

Se recomienda sospechar y prestar atención si el correo solicita información confidencial y establecer comunicación o acudir de manera personal a la sucursal del banco correspondiente.

de inmediato a sucursal, o de ser posible acude de manera personal, así como solicitar ayuda al departamento de la Unidad de Policía Cibernética para reportar este tipo de enlaces.